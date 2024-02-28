Maribel Guardia revela que Julián Figueroa “le mandó mensaje” a través de una “tarjeta”

Video Maribel Guardia no le teme a la muerte y revela cuál es su última voluntad

A punto de que se cumpla un año de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia reveló que su hijo “le mandó mensaje” a través de una “tarjeta”.

La actriz confesó que si bien estos últimos meses han sido de altas y bajas anímicamente, algunas ocasiones suceden cosas que la hacen pensar que, de alguna manera, su fallecido hijo sigue cerca de ella.

“Hoy estaba arreglando algo y me salió una tarjeta del Día de la Madre y lo leí y digo ‘esas cosas no son casuales, pasan por algo’”, declaró en la emisión de Venga la Alegría de este 28 de febrero.

“Fue un mensaje de él de ‘mamá te amo, mamá estoy cerca de ti, mamita estoy orgulloso de ti’, ¡ay!, él me lo mandó”, agregó esbozado una sonrisa.

El duelo de Maribel Guardia

Por otro lado, la intérprete de 64 años declaró que todos los días piensa en Julian Figueroa y que a pesar de que los últimos días han sido difíciles, pues se acerca su primer aniversario luctuoso, ahora está “mejor”.

“Esta cosa es sombría la del duelo, hay días que uno, o sea, después de que murió Julián, tuve una etapa bien, luego últimamente me había hundido mucho, ahora me siento mejor”, explicó.

Incluso, compartió la manera en la que ha tratado de salir adelante con el apoyo de su esposo Marco Chacón, su nieto y su nuera Imelda Garza-Tuñón.

“Le digo a todos los que me estén viendo, cuando piensen algo negativo, pongan dos pensamientos positivos, porque la mente la vas alimentado de dolor, te puedes hundir en la tristeza, en el dolor, en la depresión, y no te debes de permitir eso, las personas que nos amaron quieren vernos bien”, subrayó.

Finalmente, Maribel Guardia aseguró que a casi un año de la muerte del también hijo de Joan Sebastian, éste se encuentra tatuado en su alma.

“Quisiera que nadie pasara por lo que yo he pasado, y yo sé que muchas mujeres han pasado por eso, pero Julián está aquí en mi corazón, lo tengo tatuado en mi alma”, sentenció.

