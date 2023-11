Conductora pide perdón a Maribel Guardia por ventilar rumor de crisis matrimonial

"Ella me habla (Imelda mamá) y me pide que haga caso a los mensajes que me está llamando desde el lunes y me dice que por favor, con autorización de Maribel y de Imelda (viuda de Julián Figueroa) que dé a conocer que hay una separacion, que yo nunca lo digo así, pero me dice que hay una separacion entre Maribel y Marco Chacón, que ella me autoriza y que acaba de colgar con su hija y con Maribel y que necesita que un medio dé a conocer esto ya que supuestamente Maribel no sabe cómo dar a conocer esto y sacar a Marco Chacón de la casa", explicó la periodista en la emisión del 6 de noviembre sobre lo ocurrido.