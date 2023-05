Esposo de Maribel Guardia se despide de Julián Figueroa: "Vuela alto hijo de mi corazón"

"Me da mucha pena, no me cae el 20, es algo inesperado y la verdad no tengo mucho que decir. Estoy con él desde los 2 años, tuvo covid hace poco y nunca le había dado apenas le dio hace poco. Estaba bien, en términos generales, bien. He hablado poco con ella, tuve que darle la noticia, esperé que saliera del teatro y le di la noticia de camino, ella no está bien, está destrozada", declaró el 10 de abril.