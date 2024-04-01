Mariazel sufre "botonazo al aire" tras anunciar su embarazo: así se vio al aire

Video Mariazel no ha tenido una vida fácil: sufrió un disparo en la cara tras un intento de secuestro

Tras anunciar su embarazo, Mariazel causó revuelo al revelar en redes sociales el incómodo momento que sufrió en pleno programa, cuando fue víctima de un pequeño incidente.

Mariazel muestra cómo dio 'el botonazo'

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la actriz de 'Me caigo de risa' mostró que durante la transmisión de este domingo 31 de marzo de ‘Más deporte’ su vestido la traicionó.

En las imágenes, la conductora dejó ver que se encontraba sentada junto a sus compañeros cuando de repente “dio el botonazo”, provocando las risas del resto de los presentadores.

“Ya dio el botonazo, quiere asomarse el bebé”, se escucha decir a la conductora con una sonrisa; al momento trató de arreglar el incidente, sin imaginar que segundos después viviría la misma situación.

Mariazel da el botonazo en pleno programa y así reacciona Imagen Instagram Mariazel



Kikín Fonseca, Gina Holguín, Andrés Vaca y Leonardo Riaño reaccionaron con risas ante el pequeño incidente de la actriz, quien destacó que cada día sufre más por su estado, el cual dio a conocer a principios de marzo pasado.

“Esto me pasó al aire, di el botonazo, bebé quiso asomarse, ya está muy sensible, ya solo roza algo y se abre. Esperemos que pueda acabar el programa”, comentó.

Los fieles admiradores de Mariazel también reaccionaron a su publicación y bromearon sobre cómo sufrió su imperfección de vestuario, señalando: “parecía que estaba en Me caigo de risa”.

“Qué bonita”, “Ese bebé quería salir en televisión”, “La pancita ya quiere salir”, “‘Lo recibimos’ dice Kikín”, “No le picó un ojo a tus compañeros”, “El bebé quiere ser protagonista”, se puede leer en la publicaron.

Mariazel anuncia embarazo con emotiva foto

Mariazel reveló que tras casi 11 años de haber debutado como mamá, estaba esperando a su segundo bebé junto a su pareja Adrián Rubio.

“La familia crece. Estamos muy felices de compartir con ustedes esta hermosa noticia. Seremos papás nuevamente y Laia una gran hermana mayor. A los que ya se lo imaginaban, qué observadores eh”, precisó la conductora el pasado 11 de marzo.

La conductora acompañó sus palabras con un emotivo video, en el que estuvo acompañada por su familia y con el que dejó al descubierto el último ultrasonido que se realizó, dejando al descubierto la carita de su bebé, de quien no ha revelado el sexo.