Asaltos y Robos Asaltan a líder del famoso Mariachi Gama Mil tras salir de banco con cuantiosa cantidad Jesús Gama, líder de Mariachi Gama Mil, fue despojado de su bolso a punta de pistola tras salir de un banco en el Estado de México. Su hijo narró lo sucedido.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video Hacen revelación tras crimen de Fede Dorcaz: grabó un asalto y lo difundió días antes de morir

Jesús 'Chucho' Gama, líder del famoso Mariachi Gama Mil, fue víctima de un asalto a mano armada tras salir de un banco y dirigirse a un restaurante en un centro comercial del Estado de México el 23 de febrero.

De acuerdo con el relato de su hijo, Jesús Gama Jr., el ataque ocurrió poco después de que el músico realizara un retiro bancario.

PUBLICIDAD

"Amigos, acaban de asaltar a mi papá, con pistola y todo. Estamos aquí en Multiplaza Valle Dorado. Salió del BBVA, se dirigió al Toks. En un momento, llegó una persona armada, nosotros sentados, lo encañonó y lo despojó de una cangurera donde traía identificaciones, celular y desgraciadamente un retiro de 150 mil pesos (8,600 dólares) en efectivo", narra en un video pubicado en Instagram.

El hijo del reconocido músico compartió que creen que algún empleado del banco dio aviso para que su padre fuera despojado de su bolso.

"Evidentemente, queremos creer que alguien de acá seguramente puso el dedo o avisó. Qué coincidencia que después de hacer el retiro y dirigirse al Toks, esta persona ingresa al Toks, él sentado, lo encañona y le quita la cangurera".

Jesús Jr. narró que, tras quitarle sus pertenencias a su padre, un hombre esperaba al criminal en una motocicleta, por lo cual han recibido ayuda del banco, el restaurante y el centro comercial, para intentar identificar a los sujetos con las cámaras de vigilancia. Según el relato, 'Chucho' Gama no sufrió lesiones físicas.

El joven también expresó su preocupación por la inseguridad que actualmente se vive en tierra azteca: "México ya rebasa lo que pasa con la inteligencia artificial", sentenció.

Jesús Gama Jr. narra el asalto que vivió su padre. Imagen Jesús Gama Jr./Instagram

¿Quién es Jesús 'Chucho' Gama?

Jesús 'Chucho' Gama es reconocido principalmente por ser fundador y líder del Mariachi Gama Mil, una agrupación emblemática dentro de la música regional mexicana que se ha distinguido por su estilo elegante, arreglos modernos y profesionalismo.

PUBLICIDAD

La agrupación, originaria de la Ciudad de México, ha acompañado a diversas figuras del espectáculo y se ha posicionado como uno de los mariachis más destacados del país.