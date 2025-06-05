Protagonista de Las Hijas de la Señora García reaparece tras rumores de desaparición

Video ¿Quiénes son las parejas reales del elenco de Las Hijas de la Señora García?

María Sorté reapareció en medio de rumores de que estaba desaparecida. Según la cuenta de Facebook 'Noticias 4T', el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, quien es vástago de la actriz de 'Las Hijas de la Señora García', habría pedido ayuda para localizarla.

Según la información falsa, la familia de la estrella de telenovelas llevaba 48 horas sin saber sobre su paradero.

"Mi madre, María Sorté, no ha podido ser localizada. Pido respeto, apoyo ciudadano y el compromiso de las autoridades para encontrarla. No descansaré hasta saber la verdad", se lee en el mensaje falso publicado en redes sociales.

María Sorté desmiente desaparición

La actriz, quien también ha participado en telenovelas como Más Allá del Puente y El Maleficio, que puedes ver en ViX, utilizó su cuenta de Instagram para desmentir la información.

"Mis amores: hay un rumor en redes que dice que estoy desaparecida desde hace un par de días. ¡No es cierto! ¡No hagan caso!", escribió la actriz de 70 años. "¡Yo estoy muy bien, tranquila y feliz, gracias a Dios!", añadió.

El actor Jaime Moreno mostró su preocupación ante la noticia falsa: "¡María! Estás bien? Sal en la televisión y dinos cómo estás. Todos estamos Muy preocupados por esta noticia. Ojalá lo digas en televisión. Abrazos y Bendiciones".

La actriz contestó a su colega y pidió que no haga caso de lo que se dice: " Estoy bien Jaime. No te preocupes. No hagas caso de chismes malintencionados. Dios te bendiga".

María Sorté desmintió estar desaparecida, como algunos medios lo reportaron. Imagen María Sorté/Instagram

María también respondió otros comentarios de sus seguidores, a quienes agradeció por la preocupación y les deseó bendiciones.

Sorté recientemente terminó con gran éxito la telenovela Las Hijas de la Señora García, con la que regresó a los papeles protagónicos en las telenovelas.

En esta historia interpretó a Ofelia García, "una mujer astuta, ambiciosa y calculadora que, tras una juventud difícil y un matrimonio forzado, sueña con salir de la pobreza. Para lograrlo, manipula a su hija Mar con la intención de convertirla en una figura famosa, mientras su otra hija, Valeria, se opone a sus planes", explica la sinopsis.