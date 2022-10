Con reveladora foto y sin maquillaje, María León le dedica un poderoso mensaje a su cuerpo

Más allá de su carrera como cantante y actriz, María León también demuestra su talento en reality shows. Desde ser jueza en Pequeños Gigantes (que puedes ver gratis en ViX) hasta su reciente participación en Mira Quien Baila.

Justo en la temporada 10 de esta competencia de baile, la exvocalista de Playa Limbo brilla en la pista con su destreza, flexibilidad y acrobacias.

León es una experimentada bailarina (practica ballet desde niña) algo que ha demostrado con creces en Mira Quien Baila. Sin embargo, eso no evita que sea víctima del cansancio, moretones y accidentes que le cobran factura a su cuerpo.

María León publicó foto en lencería y sin maquillaje y envió un mensaje body positive



En las últimas semanas, la también actriz ha llevado al límite a su cuerpo con las elaboradas coreografías para Mira Quien Baila, lo cual sin duda ha provocado que este “toda adolorida”.

Por ello, recientemente decidió dedicarle un amoroso mensaje que acompaño con una de sus fotos más atrevidas. La cantante de 36 años posó al natural y únicamente con una pieza de lencería, un ‘undie’ de encaje, sobre su cama.

En su poderoso mensaje, León advirtió que es consciente del esfuerzo y dolor de su cuerpo y le agradeció todo lo que hace por ella: desde aguantar “los golpes del camino” hasta permitirle volar y disfrutar de grandes placeres de la vida como comer, cantar, bailar, etc.

"Querido cuerpo: Ya sé que te tengo todo adolorido pero quiero darte las gracias porque me permites volar; me sanas el alma, y me demuestras que puedes ir más allá de la mente. Aguantas mis desveladas, malpasadas, mezcaleadas y los golpes del camino, y me regalas los momentos mas exquisitos de la vida: comer, cantar, sentir, amar, bailar…”



La cantante de ‘Una llamada perdida’ también aprovechó para expresar su compromiso por cuidar más a su cuerpo.

“Prometo cuidarte más; apapacharte, descansarte, darte tiempo para sanar, y quedarme solo donde te amen bonito. 🤍🌌. -María. P.D. Te Amo”

Su publicación recibió cientos de miles de likes, así como múltiples comentarios de famosos que no sólo elogiaron su silueta, sino también desearon que se coronara campeona de Mira Quien Baila.

Por ejemplo, Grettell Valdez comentó “Tu cuerpo, te amo, está espectacular. Vas con todo. Vas a ganar. Decretado”; Liz Gallardo escribió “Te amo paisana. ¡¡¡¡Qué buen mantra!!!!” y Sherlyn, quien también compite en Mira Quien Baila expresó “Diosa”.

No es una sorpresa que María León impacte y robe suspiros con su escultural silueta. La cantante tiene varias fotos en bikini o en top y licras cortas en donde su torneado cuerpo luce en todo su esplendor.