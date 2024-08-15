María Antonieta Collins habla sobre su estado de salud tras ser sometida a cirugía

Video María Antonieta Collins evitó esta enfermedad por casi tres años, ahora dio detalles de su estado de salud

María Antonieta Collins se sometió a una cirugía para mejorar los problemas de salud que le aquejaban. Horas después de salir del quirófano, la periodista de Univision habló de su estado de salud junto al médico que la atendió.

¿De qué operaron a María Antonieta Collins?

PUBLICIDAD

El 14 de agosto la periodista mexicana explicó el padecimiento por el que fue intervenida en un hospital de Miami.

"Es una cirugía sencilla", menciona en un video grabado antes de entrar al quirófano. "Me estoy haciendo hoy una cirugía para corregir el reflujo gástrico y una hernia hiatal con mi adorado doctor Moisés Jacobs del hospital Jackson South. Somos muchos los que tenemos esta condición, pero que tiene solución".

Al medio día de este 15 de agosto, María Antonieta reapareció en otro video donde junto al doctor informó que está bien y continúa su recuperación, pero sin hacer esfuerzos. El médico detalló que tras la cirugía la presión de la periodista bajó y ella confirmó que ya no tiene reflujo.

Hace unos días, la colaboradora de Despierta América y Noticias Univision compartió que se practicó una colonoscopia y anunció que el estudio preventivo salió bien.

"¿Sabes que una Colonoscopia ayuda a salvar vidas? ¿cuándo te hiciste la última? Es lo que descubre el cáncer de Colon. Yo salí bien gracias a Dios y al personal de Jackson South en Miami y Dr. Eddie Gómez", compartió.