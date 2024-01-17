Amargo cumpleaños para Mara Patricia Castañeda: sufre muerte de ser querido

Video Muere famoso actor de 'Son como niños': así se despidió Adam Sandler de él

Mara Patricia Castañeda anunció en redes sociales que está de luto por la muerte de ‘Fresita’, una de sus mascotas.

La periodista utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer la noticia, revelando que todo sucedió este 16 de enero.

Además de informar por el difícil momento por el que está pasando, Mara Patricia Castañeda acompañó su publicación con una foto en la que aparece cargando a su perrita, a quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“ Hoy la dejamos ir físicamente, pero tu amor y recuerdos vivirán eternamente en nuestros corazones. Adiós, Fresita”, fueron las palabras que la conductora de espectáculos le dedicó a su mascota, de quien se desconocen las causas de la muerte.

Así le dijo adiós la periodista Mara Patricia Castañeda a su perrita Imagen Instagram Mara Patricia Castañeda

El fallecimiento de su perrita sucedió el mismo día que la periodista celebró su cumpleaños número 58 y por el que recibió innumerables felicitaciones, las cuales replicó en sus historias de Instagram.

Mara Patricia Castañeda conmueve a famosos por su luto

La publicación de Mara Patricia Castañeda desató reacciones por parte de sus seguidores y de varios famosos, quienes se solidarizaron con ella ante su pérdida y le desearon pronta resignación.

Graciela Mauri le dedicó emojis de corazones rotos y el siguiente mensaje: “Ay no Mara, qué tristeza, te mando un abrazo enorme con todo mi amor”.

Jorge Ugalde, quien fue su compañero en Televisa Espectáculos, posteó caritas llorando, mientras que la actriz Azela Robinson lamentó la partida de la mascota de la conductora y afirmó que ella pasó por una situación similar hace un año.

“ Qué doloroso, hoy la mía cumple un año y no lo supero”, dijo la actriz de telenovelas.

Los seguidores de Mara Patricia Castañeda también le externaron el pésame señalando que ‘Fresita’, quien en repetidas ocasiones apareció en las entrevistas que hace a famosos, siempre “estará presente en tu corazón y vivirá en tus recuerdos”.