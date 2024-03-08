‘Mama June’ revela el deseo que su hija mayor tuvo antes de morir a los 29 años por cáncer

Video 'Mama June' llora desconsolada por la muerte de su hija mayor: tenía cáncer en etapa 4

June ‘Mama June’ Shannon compartió detalles de los últimos meses de vida de su hija mayor, Anna ‘Chickadee’ Cardwell, quien murió el pasado 9 de diciembre a los 29 años.

La primogénita de la estrella de ‘Here Comes Honey Boo Boo’ fue diagnosticada con cáncer en etapa 4 en enero de 2023, esto luego de que ella se quejara de dolores de estómago, reportó TMZ.

“Dio una gran lucha de 10 meses y falleció rodeada de su familia”, reveló ‘Mama June’ en el mensaje, vía Instagram, con el que reveló su pérdida.

‘Mama June’ habla del instante en el que supo que sería el final para su hija

En entrevista con People, a prácticamente tres meses del deceso de Anna ‘Chickadee’ Cardwell, ‘Mama June’ confesó cuándo entendió que era el inicio del fin para ella.

“Lo supimos después de volver de nuestras últimas vacaciones, el 4 de diciembre, cuando fuimos a Gatlinburg. Ahí es donde ella quería ir”, relató.

“Fuimos ahí la última semana de noviembre en lugar del 4 de julio. Bueno, el 5. Como que supe que algo pasaba cuando estuvimos entrando y saliendo el último par de días, pero adoramos nuestro tiempo”, sentenció.

La celebridad de ‘reality show’ prosiguió recordando lo que sucedió cuando su hija volvió de esa escapada y se reencontró con quienes le brindaban atención médica.

“Una vez que regresó aquí y vio a las enfermeras y todo eso, nos dijeron que estaba empezando a hacer la transición”, contó.

“Yo pensé que era porque había salido de viaje y cosas así, pero no, en realidad era que simplemente ella estaba en transición”, agregó.

¿Cuál fue el deseo que la hija mayor de ‘Mama June’ tenía previo a morir?

La enfermedad y posterior defunción de ‘Chickadee’ fueron experiencias duras para sus seres queridos, pero June Shannon confesó que eso logró unirlos, como lo anhelaba su hija.

“Nos acercamos más durante eso. Porque eso es realmente lo que Anna repetía una y otra vez: ‘Quiero pasar más tiempo con la familia. Quiero pasar más tiempo juntos’”, compartió.

“Nos unimos e hicimos que eso sucediera”, recalcó ‘Mama June’.

Cardwell era la mayor de sus tres hermanas, Jessica ‘Chubbs’ Shannon, Lauryn ‘Pumpkin’ Efird, Alana ‘Honey Boo Boo’ Thompson, y estaba casada con Eldridge Toney.

Fruto de relaciones previas, ella tenía dos hijas. A Kaitlyn Elizabeth la tuvo en julio de 2012, y mantuvo en secreto la identidad del padre. Kylee Madison la procreó con Michael Cardwell en diciembre de 2015.

Además, Anna contaba con su padrastro, Justin Stroud, quien, según ‘Mama June’, junto con ella la llevaba “a todos los tratamientos”.