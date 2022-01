Maite Perroni afirma que, a diferencia de sus compañeros, para ella no fue difícil terminar RBD

"No soy una persona a la que le dé miedo tomar riesgos, me da nervios, como de pudor. Estaba tomando rumbos distintos que implicaban retos en la actuación, de verme capaz o no de poder. Temor no tengo, a lo largo de mi vida he sido muy determinante y he tomado decisiones que me han movido de lugar. Eso no significa que uno no tenga inseguridades y que dudas", dijo en entrevista con El Universal.