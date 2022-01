Maite Perroni es una de las actrices con más estilo para vestir: tips para recrear sus looks

En sus redes sociales la famosa ha demostrado ser una apasionada del estampado de cualquier animal, eso sí, Maite opta por elegir una pieza clave para que esta sobresalga de todos su ‘outfits’ para no sobrecargar la mirada y no sea pesado ante las demás personas ¿Cómo llevarlo en el día a día? Ok, quizá no elijas un enorme abrigo de animal print para ir a la oficina, puedes iniciar con los zapatos o una blusa de este estampado.