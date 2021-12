“Ya listo para chambear”: Lupillo Rivera se recupera después de tener covid-19

El pasado 27 de noviembre, el cantante Lupillo Rivera compartió un comunicado en donde anunció que debía cancelar su presentación en el 'Festival Soy Grupero', que se realizó en la Ciudad de México.

En intérprete apuntó que en la mañana sintió una serie de malestares, motivo por el que se comunicó con su doctor, quien le ordenó realizarse una prueba de covid-19.

“Esta mañana amanecí sintiéndome muy mal, llamé a mi médico quien de inmediato me ordenó realizarme una prueba de covid-19. El resultado fue positivo, por lo cual debo actuar con responsabilidad y quedarme en casa un par de semanas. Lamento mucho no poder cumplir con la agenda de actividades que tenía pactadas, en cuanto me sea posible retomaré todos mis compromisos”.



Esta es la segunda ocasión en que el cantante se contagia de coronavirus. Fue el año pasado cuando el intérprete compartió un video en su perfil de Instagram, donde reveló que había estado en cuarentena porque salió positivo, al momento de dicha publicación ya se encontraba libre del virus.



El hermano de la fallecida Jenni Rivera explicó que tanto él como su novia Giselle Soto se habían realizado una prueba que dio un resultado negativo.

Lupillo quiso mantener al margen su estatus porque no quería preocupar a su familia ni estar en medio de especulaciones entre los reporteros. Sin embargo, una vez que se recuperó compartió cómo fue su experiencia con todos sus seguidores de redes sociales.

Cargando Video... Mayeli Alonso vuelve a la soltería y en una alfombra roja se cruza con Lupillo Rivera y su novia

En el material publicado aseveró que se sometió a un cambio de hábitos alimenticios como parte de su tratamiento.

“Yo hice un proceso de muchas vitaminas, de muchas comidas diferentes. Quité todos los panes, todas las harinas, todos los carbohidratos, la azúcar la quité también y ahorita nos fue mucho mejor que a otras personas con esta enfermedad”.



El intérprete mencionó que durante su enfermedad perdió el sentido del olfato y gusto. No obstante informó que poco a poco dichos sentidos estaban regresando a su cuerpo.

“A penas estoy volviendo a agarrar el olfato, otra vez. El sabor ya lo tengo otra vez. Mi mujer aquí, pues ella aguantó, no le pasó nada”.

Después de dar la noticia, Lupillo confirmó que regresará a trabajar

Este viernes 3 de diciembre, Lupillo posteó una actualización de su diagnóstico. El cantante aseveró con sus seguidores su nuevo estado de salud así como el resultado negativo de la última prueba de covid que se realizó.

Ante dicha prueba, Lupillo Rivera se dijo estar preparado para seguir con sus compromisos en los escenarios así como estar activo en redes sociales, donde suele publicar recetas de cocina y su día a día.

“Sano y salvo….aquí ya listo para chambear en música nueva, fechas y contenido para mis redes. Gracias por el apoyo. #lupillorivera”.



De inmediato, seguidores del cantante grupero se mostraron contentos ante la noticia compartida, además de su sobrina Jacquie Rivera.

“Dios te bendiga, Lupillo. Qué bueno que saliste negativo”, “Cuídate mucho. Bendiciones”, “Muy bien por ti”, “Para adelante, mi Lupillo”.