Luis Vargas 'El Rey Supremo de la Bachata' informa sobre la salud de su esposa, tras pedir donadores

El cantante Luis Vargas 'El Rey Supremo de la Bachata' alarmó a sus seguidores en Instagram al pedir, la mañana del 17 de enero, una oración por su esposa Judith Valdez, pues fue intervenida. Incluso, solicitó donadores de sangre O Negativa en una de sus historias de Instagram.

Con la voz entrecortada, el bachatero señaló que su pareja, con lleva 26 años de relación, estaba en una cirugía por "una situación con la que venimos luchando hace tiempo".

"Pido a todos aquellos mis 'Supremistas', le pido al mundo, mis amigos, a personas de buena voluntad y que me tienen un aprecio de corazón, que hagamos una cadena de oración para que mi esposa salga bien de este problema", solicitó en un video publicado en su Instagram.

Horas más tarde, dio una actualización sobre el estado de salud de la 'influencer', con quien tiene un hijo de 14 años.

"Dios tomó el control y las oraciones de todos mis amigos, familias, compadres, comadres y gracias del alma a mi larguísima fila de ‘supremistas’, sus oraciones fueron efectivas", escribió al principio del mensaje que acompaña un video en donde su esposa se encuentra en una camilla de hospital.

El cantante de éxitos como 'No Puedo Volver Contigo' y 'La Traicionera', también le dedicó unas palabras de agradecimiento al equipo médico que atendió a Judith y aseveró que "estaré eternamente agradecido".

Luis Vargas y su esposa en el hospital. Imagen Luis Vargas 'El Rey Supremo de la Bachata'/Instagram

¿Quién es Luis Vargas 'El Rey Supremo de la Bachata'?

Luis Vargas es un cantante, guitarrista y compositor dominicano. También es conocido como 'El Rey Supremo de la Bachata'.

Fue de los primeros en popularizar el género y el principal fundador de la bachata moderna.

Entre sus éxitos musicales se encuentran: 'No Puedo Volver Contigo', 'La Mesa del Rincón', 'Tarde Te Arrepientes' y 'La Traicionera', solo por mencionar algunos.