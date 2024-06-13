Lucía Galán, del dúo Pimpinela, en terapia intensiva: esto se sabe sobre su salud

Video Cantante de Pimpinela recuerda su trágica historia de abusos y un padre alcohólico que la marcó

Lucía Galán, integrante del famoso dúo Pimpinela, fue sometida a una cirugía para extirparle un "quiste premaligno" que estaba alojado en el páncreas.

La operación se llevó a cabo el miércoles 12 de junio en el Sanatorio Mater DEI de Buenos Aires, Argentina, y su equipo de médicos dieron detalles sobre su salud este jueves 13.

"Queremos informarles que en el día de ayer se internó la Sra. Lucía Galán para realizarse una intervención quirúrgica. En el postoperatorio inmediato evoluciona favorablemente. La familia agradece las muestras de afecto y respeto", se lee en el comunicado emitido por el Doctor Roberto Dupuy de Lôme, director del hospital.

Horas antes, la cuenta del dueto en Instagram había dado un avance sobre la salud de la artista de 63 años.

"Queridos amigos, queremos contarles que Lucía se recupera de su intervención quirúrgica. Los médicos informaron que la operación se llevó a cabo dentro de lo previsto. Por protocolo y prevención, seguirá internada en terapia intensiva entre 24 y 48 horas" y agradecieron las muestras de cariño y respeto.

Su hija Roció también dio los pormenores sobre el estado de su madre: "¡Hola bue día! Les escribe Rocío. Quería contarles que salió todo bien en la operación. Gracias por los mensajes".

Comunicado sobre la salud de Lucía Galán. Imagen Pimpinela/Instagram

Lucía Galán vivió un "milagroso descubrimiento"

La hermana de Joaquín Galán explicó, en un video publicado el 12 de junio en Instagram, que el quiste le fue encontrado "milagrosamente", pues se hizo un estudio de salud por un padecimiento que la aquejaba que no tenía nada que ver con el páncreas.

"El año pasado en Madrid, haciéndome una tomografía computada por un tema de infección de bronquios, hicieron milagrosamente un descubrimiento, encontraron un quiste premaligno en mi páncreas".

La cantante señaló que se le hizo un "seguimiento exhaustivo" y los médicos tomaron la decisión de intervenirla.

" Tienen que cortar la cola del páncreas, que es donde tengo el quiste, pegado a la pared, es un quiste mucinoso, como lo llaman los médicos, y esto es para prevenir el cáncer de páncreas".

La intérprete de 'Olvídame y pega la vuelta' se siente "agradecida" de que se le haya detectado a tiempo y pidió a los médicos que "hagan estos controles de abdomen, para prevenir tantos cánceres de páncreas... Que ya cuando uno está mal es demasiado tarde, porque hizo metástasis por todo el cuerpo".

Lucía aseveró que en agosto iniciarán la gira en España con Pimpinela, pues para esa fecha ya estará recuperada.