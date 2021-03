Tres mexicanos están nominados a los premios Oscar 2021: "Estamos felices"

A los mexicanos Jaime Backsht y Carlos Cortés les cayó de sorpresa la noticia de que, junto a su compatriota Michelle Couttolenc , están nominados a los premios Oscar 2021 gracias a su trabajo en la película 'Sound of Metal'.

Ahí, estos tres mexicanos lograron un lugar entre las candidaturas gracias a la categoría de Mejor Sonido . La noticia significó toda una sorpresa para ellos. "Me siento muy emocionado, muy sorprendido, contento. Fue un trabajo en equipo increíble y qué te puedo decir: Es una gran sorpresa, estamos felices ", dijo Backsht a El Universal.

Pese a que el sonidista lleva 27 años dentro del mundo del cine, no esperaba que su trabajo en la cinta dirigida por Darius Marder fuera considerado por el máximo galardón que se entrega en Hollywood. De hecho, contó que fue su hija quien le dio la noticia.

"Quienes mezclamos la película fuimos dos personas: Michelle y yo. Carlos hizo una cosa dentro del departamento que se llama premezcla", explicó, "'Carlitos' debe de estar feliz también, no nos hemos hablado todavía. Michelle, Carlos y yo somos mexicanos, además, Michelle es mujer, es la primera chica mexicana que se dedica a esta cosa y que llega a este nivel".

Pero así como a él lo agarró de sorpresa la nominación, también a su colega Carlos Cortés, a quien le avisó Nicolas Becker, otro miembro del equipo nominado. "Me despertó", contó, "yo estuve trabajando toda la semana y estaba desfasado de mis horas de sueño, fue una muy buena noticia. Aún no me lo creo".