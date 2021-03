Lorna Cepeda, 'La Peliteñida' de 'Yo soy Betty, La Fea', presenta a su nieta

Lorna Cepeda, famosa por su participación en la telenovela colombiana 'Yo soy Betty, La fea' , presentó a su primera nieta en Instagram , este lunes 8 de marzo. "¿Cómo les explico la felicidad que me embarga? ¿El amor que siento por la bebecita? ¿La alegría de ser abuela?", escribió la intérprete de 'La Peliteñida' junto a las fotografías de la recién nacida.

Aunque Cepeda no ha dado la fecha exacta del nacimiento de su nieta, el programa de televisión colombiano 'Lo sé todo' informó el lunes 22 de febrero que la bebé había nacido el fin de semana anterior.

A dos semanas de que su hija dio a luz, la colombiana dejó ver por primera vez a la pequeña entre sus brazos con un amoroso mensaje: "Lo que siento en verdad no se los puedo explicar, solo quiero compartirles mi felicidad, mi amor, mi alegría, mi instinto de protección por esta 'chiquitica' ¡que me ha hecho la vida con más colores! (mi cara de boba me delata)".