Lorenzo Méndez explica por qué no se ha divorciado de Chiquis: dice que le piden hasta la vacunación del perro

En esa ocasión también negó que le estuviera pidiendo una compensación económica a Lorenzo: "No, para nada. No tengo nada que pedirle a nadie. Gracias a Dios yo trabajo por lo mío. Nada que pedirle", respondió la empresaria y agregó que "eso (la compensación) es parte de un divorcio, eso se lo pide la Corte, yo no pido nada, eso es parte del proceso".