‘Siempre reinas’: 5 polémicas del reality show de Netflix (dramas, desacuerdos y más)

Con el paso del tiempo, la plataforma de streaming Netflix ha lanzado varios reality shows que te dejarán enganchado’, tal es el caso de 'Siempre reinas', que unió a cuatro divas de la farándula mexicana: Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera.





Lucía Méndez también protagonizó la película ‘El Maleficio II’ que puedes ver completamente gratis en ViX.

A lo largo de seis capítulos, la producción (que vio la luz el 2 de octubre de 2022) siguió de cerca las vidas de las estrellas latinas, quienes narraron algunas de las aventuras y controversias que han vivido a lo largo de su carrera.



‘Siempre reinas’: los momentos más polémicos del reality show de Netflix

Lucía Méndez recordó el consejo de María Félix sobre la maternidad

En una charla con Laura y Sylvia durante una comida en un restaurante, las famosas comenzaron a hablar de lo importante que era para ellas convivir con su familia. En ese contexto, la protagonista de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ contó que ‘La Doña’, le advirtió sobre ser mamá.

“Y me acuerdo de lo que me decía María Félix (imitó la voz de la estrella) ‘Cuando tengas hijos piensa en ti, todo el tiempo estás pensando en el hijo’. Todavía yo no tenía hijo, obviamente porque estaba en ‘Colorina’. Me decía ‘Yo a Quique (su hijo Enrique Álvarez) lo mandé a un internado porque no podía atenderlo y ni modo, tenía que vivir mi vida”, destacó Méndez.

Lucía Méndez narró su desacuerdo con Madonna

En otro momento del reality show de Netflix ‘Siempre reinas’, Lucía (de 67 años de edad) revivió el altercado que tuvo con la intérprete de ‘Like a Virgin’ en uno de sus conciertos. Méndez mencionó que, debido a un dolor de rodilla, no se paró a bailar, algo que molestó a la cantante.

“Lo de Madonna sí sucedió, claro que sucedió. Yo traía lastimada una rodilla, estaba yo en segunda fila, al centro y quedaba cerca Madonna, obviamente, en un estadio de 10 mil. Si tú estás enfrente, donde ella te puede ver y tú estás sentado, a Madonna le molesta. Y yo no me paré, por qué me tenía que parar si yo me sentía mal”, detalló la celebridad.

Así fue el enojo de Sylvia Pasquel en la serie de Netflix ‘Siempre reinas’

Como parte de su reunión, las cuatro estrellas mexicanas acudieron a un karaoke, en el que decidieron entonar juntas el tema ‘¿A quién le importa?’ de Thalía. En una parte de la canción, Lucía y Laura caminaron hacia adelante y Sylvia y Lorena quedaron atrás, algo que molestó a la actriz de ‘Amarte es mi pecado’.

“La verdad no está padre que agarren el micrófono y se vayan pa’ delante como si esto fuera un show privado, aquí hay una onda de protagonismo definitivamente. (...) Sí claro que me molestó. (...) A ver, cómo no te vas a sentir excluida si te paras con tus amigas a cantar una canción y de repente dos de ellas se van a adelante y te dejan atrás, pues te están excluyendo”, dijo Sylvia Pasquel para las cámaras de la producción.

Lucía Méndez conoció a Pablo Escobar: contó la historia

Mientras Méndez tenía una plática con Daniel Shain, su asesor creativo, reveló cómo fue su inesperado encuentro con Pablo Escobar y aseguró que, cree, es “una de las veces que más se ha asustado en su vida”.

“(...) Me dice mi mamá ‘me vas a matar’ y le dije ‘¿por qué mamá?’. ‘¿Sabes quién está sentado ahí enfrente de ti’, me dijo, ‘Pablo Escobar’ (...) Cuando estaba en su momento, cuando era Pablísimo Escobar. Petrificada. (...) Nos metemos al disque camerino, blanca, mi mamá blanca también, ya me había cambiado. ‘El señor Pablo Escobar quiere saludarlas’ (le dijeron). Yo Muda”, recalcó.

Laura Zapata y Lucía Méndez protagonizaron una discusión en ‘Siempre reinas’

Entre los diversos desacuerdos que se mostraron en la serie de Netflix ‘Siempre reinas’ fue el encabezado por Laura Zapata y Lucía Méndez, el que más llamó la atención de los espectadores.

Supuestamente, todo comenzó luego de que la estrella de ‘Amor sin maquillaje’ no aceptó la canción que interpretarían juntas como “cuatro amigas”.

“Ella (Lucía Méndez) quiere subirse a los hombros de cada una de nosotras para ella estar más arriba, ‘yo soy’”, puntualizó Zapata en el reality show ‘Siempre divas’.



Tras el estreno del reality, en un comentario a través de su cuenta de Twitter, la hermana de Thalía recalcó que Lucía es “una pelada sin educación”, luego de que presuntamente la ignorara durante una charla en la entrega.



Por otro lado, en una entrevista con el medio ‘Sale el sol’, Méndez aseguró que “Efectivamente, Laura es mi conocida, no es mi amiga”.



Cuéntanos, ¿qué te pareció el reality show? ¿Quién fue tu actriz favorita en la serie de Netflix ‘Siempre reinas’?