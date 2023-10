Lolita Cortés se somete a doble mastectomía: le diagnosticaron cáncer de mama

“He tenido días que me he roto, pero quiero vivir para convivir con mis hijos. Ahora que me hicieron la mastectomía doble, por eso estoy toda vendada, porque necesita pegarse a la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido; estoy en remisión durante cinco años. Y es que como dice el doctor: ‘un día que tú dejes de hacerte el tratamiento, le das oportunidad al cáncer de regresar’, disciplina y vamos para adelante”, confesó.