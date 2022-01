Lola Cortés estuvo 21 años soltera, pero ya le llegó el amor: "Los hombres me tenían miedo"

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida como Lolita Cortés presume una larga trayectoria en teatro musical que no sólo la ha consolidado sobre el escenario sino también le ha permitido ser juez en múltiples programas de talento como Mira Quien Baila, 'Las estrellas bailan en Hoy' y ‘La academia’.

En estos concursos, su personalidad y sus críticas directas y sin tapujos, cimentadas en su experiencia como actriz y cantante, la han distinguido y han creado esta imagen de una mujer fuerte y muy segura de sí misma, que ha intimidado no sólo a concursantes de estos shows, sino también a la audiencia en general.

No obstante, más allá de su seguridad en su carrera, Lolita se sinceró y reveló que, en el aspecto sentimental, tenía “la autoestima en el piso” e incluso pensaba que “los hombres le tenían miedo”.

Por ello, durante 21 años se mantuvo cerrada a enamorarse. Sin embargo, todo cambió cuando un amigo le propuso apostar por el amor.

Lolita Cortes confesó que estaba comprometida a no volverse a enamorar



Hace unos años, Lolita Cortés estaba totalmente enamorada de Sergio Romo, hijo de la Alma Muriel, nueva esposa de su papá Ricardo. Esta relación no fue bien vista ni por Alma, la madre de Sergio, ni por la mamá de Lolita.

En entrevista con ‘Hoy, Lola explicó que su madre le decía “¡Dolores, por favor! Es el hijo de la mujer que me quitó al marido”. No obstante, ella estaba enamorada y decidida a compartir su vida con Sergio, con quien mantuvo una relación de 10 años en la que se convirtieron en padres de Mariano y Dariana.

En el 2000 se divorciaron y tras esta separación, Lolita, muy lastimada, decidió no volverse a enamorar, según explicó en entrevista con TVyNovelas.

Este compromiso consigo misma duró 21 años, pero su decisión de vida cambió cuando “el hombre perfecto” llegó a su vida.

"Había sido una decisión de vida no volverme a enamorar, pero se me fue de las manos… Es como si le hubiera escrito una carta a los Reyes Magos para pedirle el hombre perfecto y llegó".

Durante largo tiempo, Lola estaba convencida que no necesitaba el amor romántico en su vida. Se sentía lastimada y los hombres parecían que preferían mantenerse lejanos a ella por miedo.

“Esta muy lastimada, con la autoestima en el piso; sentía que [enamorarme] era algo que yo no necesitaba y, además, los hombres me tenían miedo. Creo que yo me veía desde un punto de vista catastrófico”.



No obstante, tras 21 años soltera, llegó el hombre que “repuso su alma, sanó sus heridas y le propuso “vamos a enamorarnos”.

¿El responsable de hacerla volver a creer en el amor? Elías Ajit, un amigo que ha estado en su vida desde hace 30 años.

¿Quién es Elías Ajit, la pareja y hombre perfecto de Lolita Cortés?



Lola conoce a Elías gracias a que ambos son apasionados al teatro: Ajit tiene más de 35 años de experiencia en artes escénicas como director, coreógrafo y productor.

Sus caminos se cruzaron en los noventa y desde entonces han trabajado en varios proyectos juntos: Ajit ha sido su coreógrafo, ha bailado con ella en escenario y fue responsable de las acrobacias aéreas que hizo Lola en ‘Peter Pan’.

Su larga amistad ha permitido que se conozcan muy bien. “Llevamos toda una vida juntos. Conozco su vida, conoce la mía, conozco a su familia y él a la mía”, comentó Cortés.



La amistad, respeto y admiración mutua dio paso al amor romántico. De acuerdo con Lolita, todo empezó con un mensaje de texto que le “movió el mundo” y dio pie a que decidieran darse una oportunidad como pareja.

"Un día me mandó un mensaje en el que me decía “¿Cómo estás?, y yo le contesté ‘Qué te importa’, y me dije ‘¿Qué es de tu vida? Porque quiero saber qué hacer con la mía’, eso me movió el mundo y le dije, ‘Tenemos que hablar’".



Desde hace unos meses, Lolita y Elías viven juntos y recién disfrutaron de su primera Navidad como pareja.