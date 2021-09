Dan a conocer reveladores detalles de la trágica muerte de Logan Williams, actor de 'The Flash'

Según la autoridad, citada por The New York Post, la muerte del actor ocurrió por una "toxicidad no intencionada de drogas ilícitas (fentanilo)". El fallecimiento ha sido catalogado como "accidental". De acuerdo con el informe forense, Williams "luchaba con problemas de salud mental y tenía un historial de consumo de sustancias ilícitas". Se informa que "en 2019, pasó al cuidado del Ministerio de Desarrollo Infantil y Familiar (MCFD, por sus siglas en inglés). Se proporcionaron servicios de apoyo, incluido el tratamiento residencial; sin embargo, Logan a menudo se negó a participar".