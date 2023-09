Finalista de Miss Universo Colombia dice que usaba cloro para "blanquearse" la piel ante ataques racistas

"Lo que veo a veces en las aulas de clase es desesperanza. Me dicen: 'Profe, quiero ser doctora, pero no hay posibilidad'. Y no es que crezcan con resentimiento, es que a veces no tienen alguien que les demuestre lo contrario. Que sí se pueden lograr las cosas, yo tampoco la tuve fácil. Logré mis estudios universitarios a través de una beca para población vulnerable de Buenaventura", sentenció en la entrevista con Semana.