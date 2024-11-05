Famosa comediante padece enfermedad incurable: pensó que “era cáncer” ante fuerte tratamiento de quimio
Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ se sinceró sobre el trastorno autoinmune con el que fue diagnosticada y por el que tuvo que someterse a un fuerte tratamiento de quimioterapias.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Liliana Arriaga ‘La Chupitos’ se sinceró sobre la enfermedad incurable con la que fue diagnosticada a finales de 2023. A la comediante le fue detectado el síndrome de Sjögren, que de acuerdo con Mayo Clinic, se caracteriza por la pérdida de las glándulas lagrimales y salivales.
Debido a este trastorno autoinmunitario, la actriz tuvo que someterse a un fuerte tratamiento de quimioterapias orales (que terminó hace dos semanas), ya que las células de su cuerpo la estaban atacando.
“Tengo el síndrome de Sjögren o síndrome seco. Este afecta las glándulas salivales. Tiene que ver con producir líquidos en mi cuerpo, saliva y mucosidad. Hace dos semanas me retiraron el medicamento más fuerte, las quimioterapias orales”, reveló a la revista TVNotas en su edición de este 5 de noviembre.
“Desde enero inicié con ellas. Mi enfermedad es autoinmune. No se sabe por qué se da. Me mandaron las quimios porque mis células, en lugar de ayudar, me estaban atacando. Con este medicamento querían evitar que las células malas siguieran proliferando”, detalló.
'La Chupitos' pensó que tenía "algo más"
‘La Chupitos’ reveló que los médicos le hicieron ver su enfermedad como “tipo diabetes”. Sin embargo, pensó que “era algo más” cuando le informaron que debía seguir un tratamiento de quimioterapia.
“Primero me hicieron una biopsia por dentro del labio inferior. Esta definió cuánta saliva generaba y no producía nada. Así dieron con mi padecimiento. Tras varios estudios detectaron que las células malas me atacaban”, explicó.
“Me hicieron ver que mi enfermedad era tipo diabetes, pero cuando me mandaron quimios dije: ‘Esto no parece diabetes. Es algo más’. Dijeron que tampoco era cáncer, pero debíamos atacar esas células y las quimios fueron de manera preventiva. Estas eran fuertes. Sentía mareo, mucho sueño y decaimiento. Tomaba todos los lunes 4 pastillas”, subrayó.
La intérprete de 52 años compartió que a causa del tratamiento de quimioterapia comenzó a perder su cabello, lo que la llevó a utilizar peluca para dar vida a su personaje de ‘La Chupitos’.
“ Con esta enfermedad también te puede dar lupus y atrofiar parte de las articulaciones (…) Padezco caída de cabello por las quimios, pero lo contrarresto con ácido fólico y con otro medicamento. Ahora mi personaje utiliza peluca. Antes usaba mi cabello natural”.
Finalmente, Liliana Arriaga compartió que, aunque “todavía no me salen las lágrimas”, se encuentra mejor de salud. Incluso, aseveró que se encuentra “positiva” pese a que sabe que no hay cura para su enfermedad.
“Mi recuperación es por mi forma positiva de ver y procesar las cosas. Soy más positiva que una prueba de embarazo (…) Cuando recibí la noticia de mi enfermedad, me desmoroné. Me deprimí. Y, aunque quería llorar, no podía. Aún no produzco lágrimas”, dijo.
“ No hay cura. Solo se controla. Debo acudir a revisión cada 6 meses. El apoyo de mi familia ha sido muy importante”, sentenció.