La Chupitos revela que padece rara enfermedad: tiene que "usar saliva artificial"

Video Céline Dion ya perdió el control de sus músculos debido a su enfermedad: su salud preocupa a fans

La Chupitos comienza el 2024 con mucha esperanza, pues reveló que a finales del año pasado le diagnosticaron una extraña enfermedad y espera que el tratamiento al que la están sometiendo dé resultado.

En entrevista con De La Rosa TV, Liliana Arriaga, nombre real de la comediante, detalló que le detectaron el síndrome de Sjögren, que de acuerdo con Mayo Clinic es un "trastorno del sistema inmunitario que se identifica por sus dos síntomas más frecuentes: ojos y boca secos".

“Me está afectando mis glándulas salivales y lagrimales, todo lo que tiene que ver con la glándula salival. Es como si te estuvieras secando por dentro… Mis síntomas son que ya tengo que usar saliva artificial, ya no puedo llorar, ese tipo de cosas, se llama síndrome de Sjögren, es la enfermedad”, detalló la actriz de 52 años en la entrevista publicada este 4 de enero.

¿Qué síntomas del síndrome de Sjögren tiene?

La Chupitos relató que todo sucedió gracias a su dentista, pues la enfermedad le empezó a afectar los dientes.

“Me estaba afectando mis dientes, no sabía que eso tenía que ver con lo que me estaba pasando, gracias a la dentista me mandó con esta especialista reumatóloga”, indicó.

En un inicio, la comediante no creyó que existiera relación y no acudió al médico, hecho que ahora lamenta, pues piensa que pudo ser diagnosticada a tiempo.

“Yo decía ‘qué tiene que ver’ y por mi ignorancia dejé pasar mucho tiempo y dejé que avanzara la enfermedad”, precisó.

Pese a que tardó en recibir tratamiento, Liliana Arriaga señaló que ya se encuentra en manos de especialistas.

“ Ya estoy en tratamiento, sé que voy a estar bien y le voy a echar muchas ganas y por eso pido mucha salud este año”, comentó.

Conmovida, detalló que no quiere hablar mucho del tema, pues teme malinformar por ignorancia y espera que en unos meses poder hablar sobre qué le pasó, para que el público sepa.

“La vida me sorprendió con una enfermedad que ni conozco y como todavía no sé, se los voy a compartir… No sé mucho y no quiero verme ignorante en el tema. Sí me gustaría decirlo porque no sabía que existía esa enfermedad, porque a lo mejor muchos están pasando por eso y ni lo saben, pero estamos bien y es lo único que pido mucha salud”, sentenció.