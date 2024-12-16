Hermano de Ángela Aguilar responde tajante a acusaciones de ‘influencer’

Video ¿Ángela Aguilar canta con otro en venganza a Nodal?: esto hizo en pleno show

Leonardo Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, respondió este lunes 16 diciembre a las acusaciones del ‘influencer’ Zorrito Youtubero.

A través de un comunicado difundido por French Toast Agency, el cantante se refirió a la polémica con Javier Mata, quien hace unos días lo señaló por presuntamente haberlo amenazado a través de un mensaje de Facebook.

“Recientemente ha circulado en redes sociales una nota atribuida al creador de contenido Javier Mata, mejor conocido como ‘El Zorrito Youtubero’. Sin embargo, esta y muchas otras son completamente falsas (fake news)”, dice el escrito donde se resaltan los éxitos de Leonardo Aguilar durante 2024.

“ Leonardo Aguilar cierra el año con gran fuerza, demostrando una vez más su lugar como una de las figuras más destacadas de la música regional mexicana. El joven cantante culminó el 2024 con una exitosa gira de presentaciones que lo llevó a importantes escenarios en Phoenix, Oklahoma, Dallas, Michoacán y Querétaro. Su pasión, talento y cercanía con el público lo han consolidado como uno de los artistas destacados en el género”.

¿Qué pasó entre Leonardo Aguilar y Zorrito Youtubero?

El 11 de diciembre, Javier Mata expuso en su página de Facebook el supuesto mensaje que Leonardo Aguilar le habría hecho llegar.

Según el generador de contenido, el hijo de Pepe Aguilar le habría exigido que dejara de molestar a su hermana Ángela Aguilar e incluso, lo habría retado a un encuentro físico.

“Vato, con una mujer es fácil meterte, pero a ver, hazlo conmigo, ya deja (de) molestar a mi familia, no te hemos hecho nada y ni nos interesa tu existencia. Cuando quieras nos vemos las caras frente a frente, a ver si muy hombre”, le habría escrito.

La presunta polémica entre ellos habría comenzado en noviembre pasado, cuando Zorrito Youtubero mostró en sus redes una serie de fotografías en donde supuestamente Pepe Aguilar y su equipo intentaban negociar la eliminación de un clip en donde se discutían los supuestos escándalos de la esposa de Christian Nodal.