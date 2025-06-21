Lenin Ramírez

Lenin Ramírez se viste de luto tras la muerte de su hermano y le dedica desgarrador mensaje

El cantante de regional mexicano externó su tristeza en redes por la muerte de su hermano, de quien era muy cercano. Lenin compartió emotivas fotografías junto a él para despedirlo.

Univision picture
Por:Univision
Video ‘El Gordo Peruci’ tuvo polémico corrido antes de morir que cantó Lenin Ramírez: así contó la historia

Joel Ramírez, hermano de Lenin Ramírez, murió, así lo dio a conocer el cantante el 20 de junio a través de sus redes sociales, en donde publicó emotivas fotos acompañadas de mensajes.

1:05

Univision Famosos

"Descansa en paz hermanito, siempre te recordaré. Te amo", escribió Lenin en Instagram. En una historia posterior, el exponente de regional mexicano compartió una imagen de su infancia junto a Joel, mostrando el profundo vínculo que los unía.

Aunque hasta el momento no se han revelado las causas del fallecimiento, la comunidad artística ha mostrado su solidaridad con el intérprete de éxitos como "Yo Ya No Vuelvo contigo". Figuras como Luis Ángel 'El Flaco', Virlán García, El Bebeto, Helen Ochoa y Memo Garza expresaron sus condolencias.

En algunas ocasiones, Lenin se mostró agradecido y cariñoso con Joel en redes.

"Gracias hermano por ser el hombre de la familia, siempre estar ahí para nosotros y cuidar bien de nosotros. Te amo con todo mi corazón".

Lenin Ramírez y su hermano Joel.
Lenin Ramírez y su hermano Joel.
Imagen Lenin Ramírez/Instagram
