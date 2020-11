Las 10 del 10: estas son las canciones a las que Diego Maradona dio vida a través de sus 60 años

'La mano de Dios' - Rodrigo

'Santa Maradona' - Mano Negra

'La vida es una tómbola' - Manu Chao

"Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona perdido en cualquier lugar", cantaba.

'Marado' - Los Piojos

"Cae del cielo brillante balón. Toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica. El papa dando vueltas no se explica, muerde la lengua de Joao Havelange".

'Maradona' - Andrés Calamaro

"Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón, tiene un guante blanco calzado en el pie, del lado del corazón".

'Maradona Blues' - Charly García

"Yo ya no existo sin pasado, entre la oscuridad y la luz, yo sé que existo en otro lado, yo ya perdí el autobús, como en el Maradona blues", decía la canción, que interpretó junto a Claudio Gabis y publicada en un álbum de éste en el año 2000.

'Para siempre Diego' - Los ratones paranoicos

'Dieguitos y Mafaldas' - Joaquín Sabina

'Y dale alegría a mi corazón' - Fito Páez

No lo menciona explícitamente en la letra, pero Fito Paéz dedicó esta canción, que también interpretó Mercedes Sosa, a Maradona.

'Yo te sigo' - Calzones rotos



"Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo, pero quiero, agradezco la alegría que me das. Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad", reza el coro.