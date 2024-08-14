Apuñalan al padre del famoso futbolista español Lamine Yamal: esto se sabe de su salud

Video El mensaje de Carlos Salcedo tras acusaciones de su madre de ser el autor intelectual de la muerte de Paola

Mounir Nasraoui, el padre del jugador internacional del F.C. Barcelona Lamine Yamal, equipo al que perteneció Gerard Piqué antes de su retiro, fue apuñalado la tarde del 14 de agosto en un aparcamiento del barrio de Rocafonda de Mataró, en Barcelona, informaron a EFE fuentes próximas a la investigación.

Nasraoui, según los reportes, sufrió una agresión por arma blanca y ha sido trasladado al hospital universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, con heridas de diversa consideración.

Los Mossos d'Esquadra la policía de Catalunya, se han hecho cargo de la investigación de esta agresión al padre del futbolista azulgrana, en la que habrían participado varias personas, y ya han practicado algunas detenciones en relación con este suceso.

Según el testimonio de vecinos de la zona que cita el diario La Vanguardia, el padre de Yamal fue increpado por unos individuos cuando paseaba a su perro.

Ese incidente derivó posteriormente en una pelea y en el transcurso de la misma Mounir Nasraoui sufrió una agresión con arma blanca.

Mounir Nasraoui y su hijo el futbolista Lamine Yamal. Imagen Lamine Yamal/Instagram, X

¿Quién es Lamine Yamal?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana es un joven futbolista español nacido el 13 de julio de 2007 en Esplugas de Llobregat, España. Juega como delantero en el F. C. Barcelona de la primera división.

El futbolista es conocido por su habilidad técnica, velocidad y visión de juego. Ha roto varios récords, incluyendo ser el jugador más joven en debutar y anotar un gol con la selección española y en la Eurocopa.

También ha sido comparado con Lionel Messi debido a su impresionante desempeño en el campo.