La Ross María Emiten orden de arresto contra la cantante La Ross María: este delito habría cometido La Ross María, conocida cantante de música urbana, enfrenta un proceso legal interpuesto por una productora independiente. La corte emitió una orden de arresto en su contra.



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La Ross María, cantante urbana originaria de República Dominicana, enfrenta una orden de arresto emitida por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de ser declarada en estado de rebeldía por un proceso judicial en su contra interpuesto por la productora 829 Music Mundial LLC.

Rosa María Pineda Aguavivas, nombre real de la artista, no compareció en la audiencia preliminar del 26 de mayo de 2026, pese a que fue citada y no presentó una justificación válida por su ausencia.

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Como consecuencia, el tribunal aceptó la solicitud del Ministerio Público y ordenó el arresto de la cantante para garantizar su comparecencia, así como su impedimento para que salga del territorio de República Dominicana.

También, se publicaron sus datos en medios nacionales para facilitar su localización.

La audiencia preliminar fue suspendida hasta que La Ross María se presente, ya sea de manera voluntaria o por la fuerza pública, reportó el noticiario de la 91FM.

¿De qué se la acusa a La Ross María?

La intérprete de "El Heladero" y "Tu Foto" enfrenta un proceso judicial por presunta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en República Dominicana.

La productora independiente 829 Music Mundial LLC interpuso la querella, con la cual La Ross María tiene un conflicto legal vinculado a "presuntos incumplimientos o irregularidades relacionados con el uso de medios tecnológicos o contractuales", reportó Diario Libre.