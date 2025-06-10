Grupo La Garra Norteña sufre tragedia: integrantes caen de un cuarto piso y se lesionan gravemente

Video Grupo La Garra Norteña sufre caída de un cuarto piso: este es su estado de salud

Tres integrantes de la agrupación La Garra Norteña cayeron desde un cuarto piso durante la grabación del matutino 'Con M de Mañanita', tras desplomarse el montacargas en el que estaban montados.

El incidente ocurrió el 9 de junio y las autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón suspendieron al canal Anesma TV, el cual es una señal local de la Ciudad de México.

El estado de salud de los integrantes de La Garra Norteña

La agrupación emitió un comunicado de prensa para dar a conocer los pormenores del incidente.

"Dos integrantes del staff de La Garra Norteña, así como el segunda voz y bajo sexto del combo, cayeron de un cuarto piso junto con los instrumentos del grupo, provocando un trágico accidente que arrojó múltiples fracturas, heridas y contusiones diversas", se explica.

" José Alberto Montiel Ortiz (staff) fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico, una herida profunda de 12 centímetros, en la ceja derecha y fractura en una pierna; Diego Armando Calderón Rojas (staff) tuvo fractura en ambas piernas y el tobillo derecho fragmentado producto del impacto; y Javier García Cortés (bajo sexto y segunda voz) tiene fractura en ambas piernas, una costilla rota y una herida profunda en un glúteo producto de la incrustación de una varilla perteneciente a uno de los instrumentos", se detalla en el documento.

Según el comunicado, los "responsables del inmueble" acudieron al hospital para hacerse cargo de los gastos y de supervisar que los afectados tengan buena atención médica.

Accidente de La Garra Norteña. Imagen Alcaldía Álvaro Obregón/Facebook, La Garra Norteña

Anesma TV es suspendido por las autoridades

La Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México informó que suspendió las instalaciones para llevar a cabo las investigaciones necesarias.

De acuerdo con el boletín de prensa emitido, el mecanismo del montacargas "falló y se desplomó desde un cuarto piso", por lo cual Paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía acudieron para atender a tres lesionados de entre 42 y 38 años.