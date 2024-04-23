Kuno Becker se convierte en papá: Anahí y Ana Layevska le mandan mensaje

Video Kuno Becker y Ana Layevska se reencuentran después de 22 años y le mandan mensaje a Anahí

La tarde de este martes 23 de abril, Kuno Becker compartió la noticia de que se había convertido en padre de una niña, a quien presentó en un par de fotografías.

Aunque no reveló la fecha exacta del nacimiento de su bebé ni mostró su rostro, expresó su alegría a través de una carta que dedicó a su primogénita en Instagram.

“Mis más grandes errores serán tus más grandes ventajas. Mis aciertos también consejos. Si es que los decides tomar. Todos mis secretos van a ser tuyos. Acerca de TODO. Te contaré mi historia poco a poco. Unas cosas te sorprenderán mucho. Hay cosas que no sé todavía cómo voy a decirte. Pero lo que sí sé, es que siempre voy a buscar la mejor manera de decirte siempre la verdad. Por dura que sea, de la forma más amorosa, pero siempre la verdad. Mi reto más grande, es ser un ejemplo para ti”, escribió.

Así presentó Kuno Becker a su hija. Imagen Kuno Becker / Instagram



El intérprete de 46 años aseguró que, si bien asume la paternidad con gran responsabilidad, ésta no está siendo fácil.

“Con lo que haga no solo con lo que diga. Sé, que ese va a ser mi mejor consejo. Mis acciones. Te voy a enseñar que cualquier tipo de relación se basa en el respeto. SIEMPRE. Sé, que quiero estar bien en todos los sentidos por mí, para poder estar para ti. Estoy aprendiendo a ser papá. No está fácil. Tenme paciencia. Me voy tratar de ganar tu respeto, tu amor y tal vez, si lo logro, un día, tu admiración. No sé si lo logre, porque tengo muchos errores. Pero voy a dejar el alma tratando”, añadió el sobrino de María Félix.

“Siempre voy a estar a tu lado”: la promesa a su hija

“Quiero que te quede claro que nunca me vas a deber nada, como algunos dicen de sus hijos. Mi lugar y lo que me toca hacer, es protegerte, proveerte, enseñarte, inspirarte, hacerte fuerte, astuta, brava, estratega, respetuosa, carismática y muchas muchas muchas cosas más. Pobre del iluso, o ilusa, que después de lo que yo te enseñe, se te ponga al tiro, porque yo he vivido de todo y más... y tendrás armas de TODO tipo. Sé que hoy estás aquí porque yo te pedí. A mi abuelo Kuno. Mi ángel guardián. Tu bisabuelo... y ahora, le entro... está cansado... pero me rifo. Vivo, o muerto, en este plano, o en el que exista, SIEMPRE vas contar conmigo. Hagas lo que hagas. Digas lo que digas. Me quieras o no, yo siempre voy a estar de tu lado. Como escribí antes. Vivo o muerto. Desde cualquier dimensión conocida o por conocer. Desde donde me toque, estarás siempre protegida por mí”, sentenció.

Famosos reaccionan a su debut como papá

Las actrices Anahí y Ana Layevska, compañeras de Kuno en la telenovela ‘Primer amor… A mil por hora’, fueron las primeras en felicitarlo por esta nueva etapa en su vida.

“¡Kuno! ¡Pero qué maravilla! Muchísimas felicidades. Empieza lo más bonito de tu vida”, expresó al integrante de RBD, mientras que la actriz de origen ucaraniano anotó: “¡¡¡Felicidades!!! Qué sea el comienzo del mejor viaje de tu vida”.

Anahí y Ana Layevska fueron las primeras en reaccionar a la paternidad del actor. Imagen Kuno Becker / Instagram



Irán Castillo, Fernando Ciangherotti, Claudia Martin, Andrea García, Mauricio Islas y Sandra Echeverría fueron otros famosos que se sumaron a las felicitaciones para el actor.

¿Quién es la mamá de la primera hija de Kuno Becker?

En octubre de 2023, Kuno Becker anunció que se convertiría en papá junto a su novia, cuya identidad prefirió mantener en privado.

“ Llevamos seis años. Me centra, me aconseja, me mide, me acompaña, le aprendo mucho. Yo la respeto, la quiero, la protejo... sí se merece como que le pusieran una estatua”, declaró a Yordi Rosado.