Actor de Fuego Ardiente está de luto por la muerte de su “princesa”: así le dio el último adiós

Video Kuno Becker se vio forzado a hacer una aclaración tras calificar al amor como un “estado de demencia temporal”

Kuno Becker atraviesa por un difícil momento. El actor de Fuego Ardiente reveló en sus redes sociales que se encuentra de luto por la muerte de su “princesa”.

El intérprete de 46 años compartió en su cuenta de Instagram el fallecimiento de Martina Dolores, la perrita que estuvo junto a él en los momentos más difíciles de su vida, a quien le dedicó un sentido mensaje.

“Adiós Martina, ahora estás en todos lados, una nube nunca muere. Gracias princesa por todos estos años”, escribió el 4 de septiembre.

El actor dio a conocer la muerte de Martina el 4 de septiembre. Imagen Kuno Becker / Instagram



En esta misma publicación, Kuno Becker compartió una reflexión del monje busdista Thích Nhat Hanh, donde explica que Martina, seguramente, ahora lo está acompañado de otra manera.

“Cuando la nube ya no está en el cielo, no significa que la nube haya muerto. La nube continúa en otras formas como lluvia, como nieve o como hielo. Así que uno puede reconocer a la nube en sus nuevas formas. Si estás muy encariñado de una nube hermosa y si tu nube no está más ahí, no deberías estar triste. Tu amada nube pudo haberse convertido en lluvia”, declaró.

Así despidió a su querida princesa Martina

Kuno Becker no reveló la fecha exacta en que murió Martina. Sin embargo, este 5 de septiembre mostró el pequeño altar lleno de flores blancas que puso en su honor.

“Te compré muchas flores para tu adiós, pero te mereces todas las del mundo. Una nube nunca muere”, anotó.

El actor colocó un altar lleno de flores blancas para despedir a su princesa. Imagen Kuno Becker / Instagram



Como parte de este último adiós, el actor de Fuego Ardiente también publicó algunas fotografías de Martina, su fiel compañera.

¿Quién era Martina?

En mayo de 2023, Kuno Becker reveló que a los 38 años cayó en una fuerte depresión a consecuencia del final de una relación amorosa, que lo llevó a caer en las drogas.

“Me acuerdo el haberme visto al espejo y ver la muerte reflejada, sabía que en cualquier momento me podía morir”, relató en Instagram, asegurando que en ese instante decidió internarse en una clínica de rehabilitación para buscar ayuda.

Martina ayudó a Kuno Becker a salir de las drogas y de una fuerte depresión. Imagen Kuno Becker / Instagram



En este difícil proceso, el galán de telenovelas conoció a Martina, quien no solo lo ayudó a recuperarse sino que le dio sentido a su vida.