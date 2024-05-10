Kimberly ‘La más preciosa’ y su esposo Óscar anuncian que serán papás: así lo lograrían

Video "Compran el amor": Kimberly de 'Las Perdidas' confiesa que mantiene a su novio y causa debate

Hace aproximadamente cinco meses, Kimberly Irene, conocida como ‘La Más Preciosa’, celebró su boda civil y religiosa con Óscar Barajas. Ahora, parece que está a punto de cumplir otro sueño: convertirse en mamá.

La influencer, quien formó parte del clan de Las Perdidas junto a Wendy Guevara y Paola Suárez, anunció en sus redes sociales que ha comenzado el proceso de adopción de un niño.

Junto a su esposo, Kimberly está concentrada en reunir los requisitos que les han solicitado en la institución para poder ampliar su familia.

Durante una transmisión en vivo, compartió esta emocionante noticia, que fue retomada por la revista TvNotas.

“Estamos en lo de la adopción, estamos en pláticas, mandando propuestas y todo y los requisitos que cumplamos”, compartió Kimberly, quien a traves de sus historias de Instagram este 10 de mayo replicó la información de la revista junto al tema de Luz Yenny De Los Andes, 'Vas a ser Papá'.

"Vas a ser papá", Kimberly La Más Preciosa revela que está en proceso para convertirse en mamá. Imagen Kimberly La Más Preciosa/Instagram

Kimberly 'La más preciosa' responde a críticas

Kimberly no dejó pasar la oportunidad para dirigirse a aquellos que la critican y ponen en duda su capacidad para brindar una crianza adecuada. Esto ocurre después de las numerosas controversias en las que ella y su esposo han estado involucrados.

“Para toda la gente que dice que uno como pareja, que nos tiran hate, aquí no cuenta eso hermanas, no cuenta su p**che mala vibra, lo que cuenta son los requisitos que tengamos, eso sí cuenta”, respondió.

La influyente de las redes sociales aclaró previamente, en marzo, que ha mantenido conversaciones detalladas con su esposo sobre la responsabilidad que conlleva tener un hijo.

"Eso del hijo, miren, vamos a ver, porque voy a hablar más que nada por él, por el hijo o la hija, entonces, yo y Óscar tenemos que ver que es en lo que vamos a beneficiar al niño, que es lo que le vamos a dar en un futuro y que es lo que se le va a quedar", adelantó.

Kimberly Irene, conocida como ‘La Más Preciosa’, había compartido con sus seguidores que tenían planes de convertirse en padres. Inicialmente, habían considerado la gestación subrogada como una opción, pero finalmente optaron por la adopción.