Presentadora dominicana que se lanzó de un edificio y sobrevivió manda poderoso mensaje

"Hoy mis cicatrices son una arma muy poderosa porque me recuerdan todos los días de donde Dios me sacó, lo misericordioso que ha sido conmigo, lo mucho que me ha guardado y sobre todo lo valiosa y fuerte que soy. Ahora me veo y me gusta más la mujer que miro en el espejo", es parte de lo que se lee en la publicación con fecha del 3 de febrero.