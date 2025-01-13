Sobrina de Biby Gaytán cumple 18 años: así de grande luce la actriz Karla Gaytán

Video Karla Gaytán de 'El amor invencible' cada día se parece más a su tía Biby Gaytán, ¿no lo crees?

Karla Gaytán es la famosa sobrina de Biby Gaytán. La actriz, que tanto se parece a su tía, celebró su cumpleaños número 18 este lunes 13 de enero.

A través de sus redes sociales, la actriz de El Amor Invencible (telenovela que puedes ver en ViX) compartió imágenes de su fiesta de cumpleaños con aparente temática disco, realizada el domingo 12 de enero.

Aunque Karla Gaytán solo replicó imágenes de su celebración de cumpleaños, en ellas dejó al descubierto que uno de los grandes ausentes fue su novio, el actor Emiliano González, quien pese a la distancia la sorprendió con un amoroso detalle.

“Bonita. Gracias por permitirme seguir siento parte de tu vida. Te amo x 1,000,000. Felices 18 amor mío. Siempre novios (válido para altas distancias)”, escribió.

En esta misma publicación, Karla se dejó ver sonriendo ante las cámaras, posando con su pastel de dos pisos al frente y sosteniendo un celular, en el que resalta la presencia virtual de Emiliano a través de una aparente videollamada.

Así de grande luce Karla Gaytán

A través de las distintas imágenes que replicó Karla Gaytán en sus historias de Instagram con motivo de su cumpleaños número 18, se puede apreciar su transformación física, sobre todo en las que publicó su hermano Ruy, quien la muestra de niña.

“Siempre juntos”, anotó en una primera imagen, mientras que su siguiente posteo agregó: “Te amo como no tienes una idea, sabes que eres mi ejemplo a seguir y que siempre voy a estar orgulloso de ti gracias por enseñarme tanto Kayi”.

