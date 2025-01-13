Karla Gaytán

Sobrina de Biby Gaytán cumple 18 años: así de grande luce la actriz Karla Gaytán

La actriz de telenovelas Karla Gaytán celebró su cumpleaños con una espectacular fiesta. Su novio, el actor Emiliano González, no estuvo presente pero sorprendió a la actriz con amoroso detalle.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Karla Gaytán de 'El amor invencible' cada día se parece más a su tía Biby Gaytán, ¿no lo crees?

Karla Gaytán es la famosa sobrina de Biby Gaytán. La actriz, que tanto se parece a su tía, celebró su cumpleaños número 18 este lunes 13 de enero.

A través de sus redes sociales, la actriz de El Amor Invencible (telenovela que puedes ver en ViX) compartió imágenes de su fiesta de cumpleaños con aparente temática disco, realizada el domingo 12 de enero.

PUBLICIDAD

Aunque Karla Gaytán solo replicó imágenes de su celebración de cumpleaños, en ellas dejó al descubierto que uno de los grandes ausentes fue su novio, el actor Emiliano González, quien pese a la distancia la sorprendió con un amoroso detalle.

Más sobre Karla Gaytán

¿Karla Gaytán ya no oculta romance con ‘hijo’ de Angelique Boyer? Publican foto juntos
2 mins

¿Karla Gaytán ya no oculta romance con ‘hijo’ de Angelique Boyer? Publican foto juntos

Univision Famosos
¿Karla Gaytán acaba con el misterio sobre su novio? Publica fotos con actor de El Amor Invencible
2 mins

¿Karla Gaytán acaba con el misterio sobre su novio? Publica fotos con actor de El Amor Invencible

Univision Famosos
Hijos de Biby Gaytán por fin actúan con su prima Karla Gaytán y así se ven juntos
2 mins

Hijos de Biby Gaytán por fin actúan con su prima Karla Gaytán y así se ven juntos

Univision Famosos
Hijo de Itatí Cantoral aparece con Karla Gaytán entre sus brazos y desata rumores de romance
2 mins

Hijo de Itatí Cantoral aparece con Karla Gaytán entre sus brazos y desata rumores de romance

Univision Famosos

“Bonita. Gracias por permitirme seguir siento parte de tu vida. Te amo x 1,000,000. Felices 18 amor mío. Siempre novios (válido para altas distancias)”, escribió.

En esta misma publicación, Karla se dejó ver sonriendo ante las cámaras, posando con su pastel de dos pisos al frente y sosteniendo un celular, en el que resalta la presencia virtual de Emiliano a través de una aparente videollamada.

Novio de Karla Gaytán la sorprende con detalle a la distancia.
Novio de Karla Gaytán la sorprende con detalle a la distancia.
Imagen Karla Gaytán / Instagram

Así de grande luce Karla Gaytán

A través de las distintas imágenes que replicó Karla Gaytán en sus historias de Instagram con motivo de su cumpleaños número 18, se puede apreciar su transformación física, sobre todo en las que publicó su hermano Ruy, quien la muestra de niña.

“Siempre juntos”, anotó en una primera imagen, mientras que su siguiente posteo agregó: “Te amo como no tienes una idea, sabes que eres mi ejemplo a seguir y que siempre voy a estar orgulloso de ti gracias por enseñarme tanto Kayi”.

La transformación de Karla Gaytán.
La transformación de Karla Gaytán.
Imagen Karla Gaytán / Instagram


La sobrina de Biby Gaytán debutó como actriz en 2018 en la serie ‘Sin miedo a la verdad’. A su carrera como actriz se suman melodramas como Si Nos Dejan, La Madrastra, El Amor Invencible y próximamente, A.Mar, melodrama en el que compartirá créditos con David Zepeda y Eva Cedeño.

Relacionados:
Karla GaytánFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX