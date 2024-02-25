Karina Banda sorprende con bebé en brazos: Carlos Ponce anuncia que crecen a la familia

Video Karina Banda y Carlos Ponce anuncian que habrá un nuevo integrante en su familia

Karina Banda y Carlos Ponce tuvieron una buena noticia para sus fans este fin de semana ya que la pareja ha dado a conocer que su familia crece.

Horas antes, la presentadora de Desiguales, que puedes ver en Univision de lunes a viernes a las 2P/1C, avivó los deseos de muchos de sus fans de verla con un bebé del actor.

La pareja está casada desde 2020 y ahora dan la bienvenida a un nuevo miembro.

Karina Banda dice estar “lista” y Carlos Ponce hace anuncio

La tarde de este sábado 24 de febrero, Karina Banda se dejó ver con un bebé en brazos: "Estoy lista", escribió junto al emoticono de la carita riéndose y sacando la lengua.

Esta es la foto que publicó Karina Banda este fin de semana en la que se le ve cargando a un bebé. Imagen Karina Banda/Instagram



Horas después, Carlos Ponce tomó la iniciativa de revelar que la familia que tiene con ella ya creció.

Lo hizo a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram este sábado 24 de febrero que tituló: "¿Otro miembro de la familia?".

"El amor más puro. ¿Quién es el perrito blanco?", agregó en el pie en donde reveló que el nuevo integrante es Casper o Gasparín, el nuevo perrito que tiene la pareja.

Casper (o Gasparín) es el nuevo integrante de la familia de Carlos Ponce y Karina Banda. Imagen Carlos Ponce/Instagram



El cachorro ya convive con Bruno y Ask, los otros canes de la pareja: "Estoy llorando", escribió Karina Banda al ver las imágenes que publicó su marido tras dar a conocer la noticia.

Karina Banda así reaccionó ante la bienvenida de Casper, el nuevo integrante de su familia. Imagen Carlos Ponce/Instagram



Tanto la presentadora como el actor son impulsores de la adopción de mascotas. De hecho, a Ask lo trajeron desde Turquía cuando se lo toparon por aquellas tierras mientras grababan Enamorándonos La Isla, que puedes ver aquí en ViX.

La pareja no tiene hijos en común, sin embargo, ahora suman tres perritos a quienes brindan un hogar.

Muchos fans han cuestionado a la pareja sobre cuándo podrían tener un primer bebé. La foto que Karina Banda subió este fin de semana cargando a una criatura, a quien no identificó, avivó los deseos que tienen sus fans. Con el emoticono que agregó en la foto pareció dar a entender que estar "lista" no era del todo en serio.

Karina Banda y lo que ha dicho sobre la maternidad

En varias ocasiones, Karina Banda ha respondido que tener un bebé con Carlos Ponce es algo que sí han "planeado".

"Yo sé que muchos quieren verme de mamá y nosotros también soñamos con ese momento", contestó la comunicadora a sus seguidores de Instagram a inicios de febrero de 2023.

"Pero por ahora no es (el momento)", confesó.

"Creo que aún tenemos tiempo, no hay prisa. Pero sí, queremos tener un bebé", compartió en mayo de 2021 en una emisión de El Gordo y La Flaca.

Carlos Ponce ya es padre de Giancarlo, Siena, Savanna y Sebastián, con quienes Karina Banda sostiene una excelente relación.