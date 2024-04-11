Cantante de 25 años es baleado: al huir del ataque, atropella a una mujer

Video “Los ángeles me cuidan”: Vielka Pulido hizo este último y desconcertante mensaje antes de morir

Julianno Sosa fue víctima de un atentado este miércoles 9 de abril en la localidad de Peñaflor en Chile, según reportes de medios locales.

Un grupo de sujetos se aproximó al auto del cantante chileno, de 25 años, y dispararon en su contra en dos ocasiones.

Cantante logra huir, pero atropella a una mujer

Radio Bío Bío informó que el incidente se registró alrededor de las 19:00 horas hora local, cuando el intérprete se dirigía a una finca donde estaba grabando su nuevo video.

Julianno fue abordado por los sujetos a las afueras del lugar, quienes fingieron ser seguidores y aprovecharon que el artista esperaba a que le abrieran el portón para balearlo.

"Se le acercan dos personas de sexo masculino, de los cuales se desconoce mayores antecedentes, le solicitan una fotografía, y uno de esos sujetos extrae de manera sorpresiva un arma de fuego y efectúa dos disparos, impactando uno en el hombro izquierdo y otro en el brazo derecho", explicó el capitán Sebastián Adams Merino.

Sosa logró huir del lugar a pesar de las heridas, pero al "acelerar se metió a una parcela contigua" y mientras escapaba de los delincuentes atropelló a una mujer, quien sufrió varias fracturas.

Tanto Julianno como la mujer fueron hospitalizados en Peñaflor y según los reportes de la prensa, ambos presentan lesiones graves.

El chileno rompió el silencio en Instagram este 11 de abril para agradecer el apoyo ante la difícil situación.

"Estoy bien, me recuperaré pronto, nuevamente Dios me regala otra oportunidad, nunca dejen de decir cuánto aman a sus seres queridos. Esto me hace más fuerte, sigo luchando contra esos demonios".

Julianno Sosa pidió perdón a "toda esa gente que conoció su peor versión" y lamentó que sus acciones del pasado, provocan que muchos le "deseen la muerte".

Sobre la persona que atropelló, Sosa aseguró que su "equipo está en contacto con la familia" y que ambos estuvieron en la misma sala de urgencias, por lo que se "sienten bendecidos y espera se recupere pronto".

¿Quién es Julianno Sosa?

César Alejandro Pozo Martínez, su nombre real, nació en Puente Alto, una de las localidades más pobres de Chile.

En 2016, se mudó a Estados Unidos, donde comenzó su carrera en el trap; sin embargo, su situación migratoria se complicaría cuando fue arrestado y pasó siete meses en prisión.

En 2023, Julianno Sosa fue deportado a Chile por un incidente callejero y tras ser detenido, por segunda vez en Miami, cuando estaba bajo libertad condicional.

Al llegar a su país, grabó una colaboración con Morad, titulada 'My hood' y a los pocos días de regresar a Chile, fue arrestado.

Entre sus éxitos se encuentran 'Perreo pa los flaites', 'Dime dónde firmo' y 'En la calle haciendo plata'.

Julianno Sosa es padre de una niña, a quien le hizo una promesa tras ser baleado: "Mi chiquitita, tu papi está bien, no voy a morir sin antes estar contigo. Te amo mucho".