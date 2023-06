¿Por qué José Manuel Figueroa estaba peleado con Maribel Guardia? Él lo reveló

“Eso es mentira (…) A mí me invitaron a un evento en el que me iban a dar un reconocimiento, y yo acepté, pero cuando me entero que en el evento hay un espacio para que cante (…) y pues en ese momento les digo ‘se van mucho a ch*ngar a su m*dre’ porque querían que hiciera playback (...) yo no sabía que iba Maribel Guardia y luego salió el tema de que 'ella siempre iba a defender a su hijo' y que si yo no quería ir, era mi problema, pero nada que ver con la dama", finalizó.