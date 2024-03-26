¿Quién es José Carlos Ruiz, papá de Aracely Arámbula en ‘Soñadoras’?

Video Aracely Arámbula contiene el llanto al revelar lo que le dijo su mamá antes de morir

Uno de los actores más queridos de la televisión mexicana es José Carlos Ruiz, quien en varias ocasiones, ha interpretado el papel del padre de Aracely Arámbula en telenovelas

Antes de alcanzar la fama, José Carlos Ruiz trabajó como comerciante y decorador de interiores hasta los 28 años. Fue a esa edad cuando descubrió que su verdadera vocación era la actuación.

¿Quién es José Carlos Ruiz?

José Carlos Ruiz es un actor mexicano originario de la ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas, donde nació el 17 de noviembre de 1936.

Estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en la Ciudad de México. Su primera oportunidad como actor surgió en 1964 con la película 'Major Dundee', donde interpretó a 'Riago'.

En 1965, hizo su debut en la televisión mexicana con la telenovela 'Maximiliano y Carlota', en la que interpretó al icónico Benito Juárez, personaje que también interpretó en melodramas como 'La Tormenta' y 'El Carruaje'.

El actor interpretó en varias ocasiones a Benito Juárez. Imagen José Carlos Ruiz / Instagram

Fue papá de Aracely Arámbula en las telenovelas

No solo repitió el papel de Benito Juárez, sino también el de ser el padre de Aracely Arámbula en los melodramas. La mancuerna que formaron en ' Soñadoras' se replicó en historias como ' Las vías del amor', donde también escenificaron la relación de padre e hija.

‘María Isabel’, ‘Mundo de juguete’, ‘Ven conmigo’ y ‘Pueblo chico, infierno grande’, ‘Sortilegio’, ‘Corazón indomable’, ‘Soy tu dueña’, ’La candidata’, ‘Mi adorable maldición’, ‘Por amar sin ley’ y ‘Nadie como tú’ son otras de sus telenovelas.

José Carlos Ruiz y Aracely Arámbula fueron papá e hija en 'Soñadoras' y 'Las vías del amor'. Imagen José Carlos Ruiz / Instagram

La verdadera hija de José Carlos Ruiz

En cuanto a su vida personal, José Carlos Ruiz es el padre de la actriz Amaranta Ruiz. El 19 de marzo, el intérprete de 85 años regresó a la actuación junto a su hija en el capítulo de “Como dice el dicho” titulado “El buey más manso nos da la mejor patada”.

Amaranta Ruiz es la hija del primer actor. Imagen Amaranta Ruiz / Instagram