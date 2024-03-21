'Papá' de Aracely Arámbula actúa por primera vez con su verdadera hija: pocos lo notan

Video Aracely Arámbula presumió a su hijo Daniel como nunca en su cumpleaños 15: fotos y videos inéditos

El reconocido actor mexicano José Carlos Ruiz, conocido por su amplia trayectoria en telenovelas como 'El Carruaje', 'Las vías del amor' y 'Sortilegio', regresó a la televisión tras una breve pausa. En esta ocasión, lo hizo de una manera muy especial: compartiendo créditos por primera vez con su hija, la actriz Amaranta Ruiz.

La noticia la dio a conocer la propia Amaranta a través de su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotos del encuentro entre padre e hija en el set de grabación de la serie "Como dice el dicho".

“El día de hoy, por primera vez en la vida y gracias a Genoveva Martínez, mi papá José Carlos Ruiz y yo estaremos juntos compartiendo la ficción. No me la creo… ¡¡¡Graciassssss!!!”, expresó la intérprete de 54 años el pasado 19 de marzo.

Las imágenes muestran a José Carlos Ruiz y a la también actriz de ‘La Herencia’ y ‘Mi Secreto’ (telenovela que puedes ver en ViX) recreando en la ficción su relación de padre e hija en el episodio "El buey más manso nos da la mejor patada".

José Carlos Ruiz: una leyenda de la televisión mexicana

Originario de Jerez de García Salinas, Zacatecas, José Carlos Ruiz nació el 17 de noviembre de 1936. Su carrera artística comenzó en la década de 1960 y desde entonces ha participado en una gran cantidad de películas, series y telenovelas.

Algunos de sus proyectos más reconocidos incluyen ‘Las vías del amor’, ‘Soñadoras’, ‘Sortilegio’, ‘Corazón indomable’, ‘Soy tu dueña’, ’La candidata’, ‘Mi adorable maldición’, ‘Por amar sin ley’ y ‘Nadie como tú’

Amaranta Ruiz: siguiendo los pasos de su padre

A diferencia de su padre, Amaranta Ruiz nació en la Ciudad de México el 31 de diciembre de 1969. Su gusto por la actuación surgió desde pequeña gracias al trabajo del primer actor, y desde entonces ha desarrollado una exitosa carrera en la industria del entretenimiento.

Su debut en televisión ocurrió en 1992, pero fue a partir del año 2022 que comenzó a participar en melodramas de Televisa como 'La Herencia', 'Mi Secreto' y 'Como dice el dicho'.