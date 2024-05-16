Jorge Losa revela que terminó su relación con Ferka tras rumores de “un tercero en discordia”

Video Ferka y Jorge Losa están juntos en 'LCDLF México' y sus fans están ansiosos por ver 'la pasión arder'

Jorge Losa anunció su separación de María Fernanda Quiroz, también conocida como Ferka, después de más de nueve meses de relación.

En una entrevista con Televisa Espectáculos, el actor español reveló que fue él quien decidió poner fin al romance con la actriz tras especulaciones sobre un tercero en la relación, según informó el programa Hoy.

"Las especulaciones se dan por mil cosas y si es cierto que he estado en un momento muy mío; sí me he aislado mucho, siempre platicándolo con Ferka todo, haciendo entender lo que me está pasando", dijo en la entrevista publicada el pasado 15 de mayo.

‘Albacete’, como se le conoció durante su participación en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, ha compartido que está en un período de reflexión, buscando reorientar su vida.

"A veces te descuidas a ti en la vida y si no haces un alto, respiras y dices 'a ver, ¿dónde estoy?, ¿quién soy?, ¿hacia dónde voy?, ¿qué me está pasando?', si no haces eso, es peor porque el día de mañana va a explotar", reveló.

Jorge afirma que el final de su relación con Ferka fue amigable y solo tiene elogios para su expareja.

"Esa mujer, es una mujer maravillosa, es increíble con todas las letras mayúsculas de la palabra y la quiero muy bien y bonito, jamás haría algo para que no le pueda sumar, en ese sentido, pero tenemos que cuidarnos todos", resaltó.

Ferka lanza indirectas tras truene con Jorge Losa

Aunque Ferka no ha hablado públicamente sobre su ruptura, ha compartido una serie de mensajes en sus redes sociales que algunos interpretan como indirectas hacia su expareja, Jorge Losa.

"Ausencia eres, olvido serás" y “El que ama, nunca pierde. El fin”, publicó la actriz el pasado 15 de mayo en sus historias de Instagram, donde, días antes, también causó revuelo al publicar una imagen en la que se leían las opciones para seleccionar su estado civil: soltero, casado o entrenando, esta última fue la elegida por Ferka.

Ferka lanza indirectas tras truene con Jorge Losa. Imagen Ferka/Twitter



Además, en X (antes Twitter), la exparticipante de Las Estrellas baila en Hoy publicó un mensaje en el que deja ver que ella habría dado todo por su relación.

“Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle bien al otro, tú nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto”.

A pesar de los rumores de romance que surgieron debido a la química entre ellos durante su participación en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, no fue hasta junio del año pasado, durante su estadía en ‘La Casa de los Famosos México’, que comenzó su historia de amor.