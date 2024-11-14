Jorge Losa no cree en la monogamia: así reaccionó su novia Ferka a la noticia

Video "Hoy es mi peor enemigo": ¿Por qué Ferka terminó con Christian Estrada si todavía lo amaba?

La historia de amor de Jorge Losa y María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka , no deja de sorprender al público.

En medio de rumores de infidelidad, en mayo de 2024 ellos hicieron pública su ruptura después de casi un año de un noviazgo, el cual surgió a partir de que ambos participaran en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Pero la pareja tuvo una reconciliación en septiembre de 2024, luego de que Jorge Losa sorprendiera a Ferka con diversos detalles en su trabajo.

Ese mismo mes Jorge Losa organizó para su pareja con una romántica cena, en la cual le entregó un anillo. En un principio se pensó que era de compromiso, pero Ferka aclaró que solo es de promesa, aunque planean llevar su amor al altar en el futuro.

Jorge Losa confesó que no cree en la monogamia



Precisamente por la aparente estabilidad en la que se encuentra hoy en día la pareja, sorprendió que en entrevista con el podcast ‘El papishou’ de Roberto Carlo, Jorge Losa confesara que no cree en la monogamia.

A pesar de que Losa ha dejado claro en diferentes ocasiones que está enamorado de Ferka , declaró que para él era importante hablar de sus creencias con su novia.

Según dijo, para él sería “hipócrita” no reconocerlo, y le dejó en claro a Ferka que él piensa que es algo natural sentirse atraído por otras personas fuera de una relación:

Es la primera vez que me siento con una pareja con un café, que es algo que nos gusta mucho, y me sincero. Ahí es donde se ha generado la gran confianza y la gran amistad. Le dije: ‘Sabes qué, no lo he hecho con ninguna pareja antes, pero no creo en la monogamia. Después de tantos años y de tantos pensamientos, no puedo ser hipócrita, y si voy a emprender este viaje contigo, quiero que sepas cómo pienso. Eso no significa que voy a estar esperando para salir con otra.

Así reaccionó Ferka cuando Jorge Losa le dijo que no cree en la monogamia



Para sorpresa de Jorge Losa, Ferka reaccionó de la mejor manera ante esta confesión. Aún más, la conductora le reveló que ella piensa de una manera similar sobre el tema.

Le dije: ‘Necesito saber qué piensas’, y ahí descubrí que ella tampoco cree en la monogamia, aunque también la ha practicado en sus relaciones.



Sin embargo, que ninguno de los dos crea en la monogamia no quiere decir que están en una relación abierta. Por el contrario, han dicho en varias ocasiones que lo suyo es una relación exclusiva.

Jorge Losa también explicó que para él creer en la monogamia no es sinónimo de correr a los brazos de otras mujeres a la primera oportunidad que tenga, pues piensa que el amor es una decisión que se construye a partir de la comunicación. Además, dio detalles sobre cómo es su relación actual con Ferka:

Si algo nos mantiene con la llama prendida juntos es que podemos ir por la calle y ella puede ver a alguien más y decir ‘uff, papacito’ a un güey que pasa, y yo le digo ‘ah sí, ¿te gustó?’, y se vuelve como nuestra fantasía. Es bonito porque no quiero que me endulce el oído y me diga que soy el único hombre que le gusta en la vida.