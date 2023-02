Joana Benedek confiesa que el éxito de su carrera artística no le daba "total paz"

"Le di prioridad siempre a mi vida personal, creo que la gente va transformándose y los objetivos también se transforman según tu manera de abordaje, tu percepción, tu momento en la vida. Me di cuenta que el ser exitosa en un área de mi vida, que es la carrera, no me daba esa total paz y felicidad", compartió la tarde del 10 de febrero en un sorpresivo encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, reportó el periodista Edén Dorantes.