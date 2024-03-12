¿A qué se dedica Joana Benedek? La actriz dejó las telenovelas y a esto se dedica
La villana de ‘Amigas y Rivales’ lleva 12 años alejada de las telenovelas. Joana Benedek cambió la actuación por un viaje de autodescubrimiento.
Joana Benedek alcanzó la fama en la televisión mexicana por su participación en telenovelas como ‘Amigas y rivales’, ‘Destilando amor’ y ‘Mujeres engañadas’. Aunque su carrera iba en ascenso, ‘Dos hogares’ se convirtió en su último proyecto en 2011.
¿A qué se dedica ahora?
Tras retirarse de la actuación, la emblemática villana de ‘Amigas y Rivales’ (telenovela que puedes ver en ViX) se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Según contó al programa ‘Intrusos’ en 2012, se enfocó en prácticas como la meditación, el yoga y la espiritualidad.
“Sentí la necesidad en el 2012 (de retirarme). No es ninguna casualidad, es una causalidad, porque todo tiene una causa, de retirarme, de airarme, de irme. Me fui unos cuantos años, estuve en Europa, en Italia, en Rumania, en España . Estudié todo lo que te puedes imaginar. No sé cuántas iniciaciones en energía universal a través de chakras, reiki angélico y la comunicación con el doble cuántico tuve”, contó en el programa de espectáculos.
Además de abordar temas espirituales en sus redes sociales, Joana Benedek comenzó a impartir talleres y conferencias sobre mindfulness, meditación y desarrollo personal, pues según ha contado en Instagram, su objetivo es “compartir lo que he aprendido y ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la felicidad y el bienestar”.
Asimismo comenzó a publicar videos espirituales en su canal de YouTube, donde aborda temas de relajación personal. El último video que publicó fue en 2019.
Su retiro como actriz no es definitivo
En febrero de 2023, Joana Benedek reveló al periodista Edén Dorantes que su retiro de las telenovelas aún no era definitivo. Incluso, declaró que desde hace seis años hay una propuesta en pie que no ha podido concretarse. Sin embargo, no dio más detalles.