Actriz de ‘Una Familia De Diez’ rompe en llanto porque no ha podido ser madre
Jessica Segura habló entre lágrimas con su “yo del futuro” sobre lo que debería hacer si no cumple su anhelo de ser mamá. Ella dijo que espera sí “tener un hijo en sus manos”.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Jessica Segura, famosa por su interpretación de ‘Tecla’ en la serie ‘Una Familia De Diez’, rompió en llanto al hablar de que no podrá tener a hijos biológicos.
Fue a inicios del año pasado cuando la actriz, de 41 años, reveló, en su podcast ‘Envinadas’, que en septiembre de 2023 recibió “la respuesta de que no iba a poder ser mamá”.
Jessica Segura llora al reflexionar sobre si tendrá hijos o no
Ahora, arrancando el 2025, Jessica Segura abordó nuevamente la situación durante una dinámica con sus compañeras de ‘show’, Daniela Luján y Mariana Botas.
“A mi yo del futuro: ‘Jess’, espero que todo lo que transitamos el año pasado rinda frutos y hoy tengas un bebé en tus manos”, dijo, mientras sus lágrimas caían.
“Y si no, espero que encuentres dónde poner ese enojo y esa frustración y la sanes y te lleve a un lugar más bonito. Te amo mucho, gracias por acompañarme en este año que fue muy rudo”, agregó.
En su misiva, ella indicó igualmente: “Espero que dejes de tener miedo de hablar de las cosas que viviste y que encuentres un lugar de paz para compartirlo con las personas que tampoco han podido ser madres o que están pasando por lo mismo que tú”.
La estrella de telenovelas, como ‘Soñadoras’ que puedes ver aquí en ViX, afirmó que espera que la dificultad que enfrenta para procrear “no sea un motivo para que deje de brillar”.
“Y que abraces todas las bendiciones que tienes y que aprendas mucho de esto, y ya”, externó antes de recibir el apoyo de sus amigas.
Ante sus emotivas palabras, Luján le comentó: “Puedo ver el miedo con el que estás viviendo todo este proceso y sólo quiero que sepas que no estás sola y que no tienes que hacerlo sola”.
Jessica Segura pensaba que sí podría tener hijos
Previamente, en julio de 2022, Jessica Segura dio a conocer en la emisión que había acudido con los especialistas para saber si sería capaz de engendrar.
Luego de que le realizaran exámenes, pues llevaba “tres años buscando un bebé”, el doctor le reveló: “‘No vas a poder ser mamá por vía natural, pero te tengo estas opciones, chécalas’”.
No obstante, al ir por una segunda opinión, obtuvo esperanza, toda vez que “probablemente” el líquido que le suministraron en un estudio anterior habría ayudado a “reinflar” sus trompas de Falopio.
“Ya todo está en orden, no están rotas, todo está bien […] Entonces, parece que el drama fue de gratis”, externó, luego de negar que ya estuviera embarazada.
En octubre de 2024, ella comentó que sufrió una “hemorragia” que puso en peligro su vida. Al parecer, el cuadro derivó de la extracción de un “pólipo” en la matriz que le detectaron en noviembre de 2023.
A la fecha, aparentemente la intérprete no ha revelado el motivo por el que finalmente su diagnóstico es que su cuerpo está imposibilitado para que sea mamá.