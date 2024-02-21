Isabel Lascurain dice que es delgada, pero su cuerpo no lo demuestra: esto hay detrás

Video Con estrías, cicatrices, celulitis, canas y amputaciones: estas famosas se aman tal y como son

El nombre de Isabel Lascurain se hizo viral luego de que tomara fuerza una entrevista del pasado donde la integrante de Pandora asegura que es delgada aunque su cuerpo no lo demuestre.

En el video de la cantante, que fue replicado por ella misma en su cuenta de TikTok, se le escucha hablar positivamente de su apariencia física, dejando entrever que desde hace tiempo aprendió a amarse tal y como es.

“Yo soy delgada, soy delgada… que mi cuerpo no lo demuestre es otra cosa”, menciona en el video que publicó el pasado 19 de febrero.

Isabel Lascurain luchó por años contra los estereotipos: la historia detrás de su viral frase

En marzo de 2023, la cantante se sinceró sobre lo difícil que fue crecer profesionalmente en un mundo donde su peso “agobiaba a propios y extraños”, sobre todo, después de alcanzar el éxito con el grupo Pandora.

“Yo nunca he sido una mujer flaquita, la complexión de mi familia del lado de mi mamá es flaca y mi papá, del lado Lascurain, son mas chubby. Por ende yo tengo más ese gen y cuando empecé a cantar (en Pandora) fue una de las preocupaciones que tanto agobiaban a propios y extraños”, relató en TikTok.

Isabel Lascurain tiene 63 años y es integrante del grupo Pandora.



“La sufrí mucho. He pasado dietas terribles, he pasado años tratando de estar en forma, haciendo ejercicio… no soy de ejercicio, pero ahorita lo estoy haciendo más por salud que por estar más flaca”, continuó la intérprete de 63 años.

Aquella ocasión Isabel Lascurain reconoció que si bien le costó “mucho trabajo” aceptarse tal cual es, hoy en día se siente orgullosa de la manera en que logró fortalecer su amor propio.

“Me costó mucho trabajo aceptarme como soy. Hoy día me amo de una manera impresionante, amo mi cuerpo tal y cual es. Me paro frente al espejo sin ropa y me digo ‘Isabel, qué buen cuerpo tienes porque está sano, te ha cargado y ha trabajado contigo 63 años. Llevas 48 años de carrera, subes y bajas’ (…) Lo que les quiero externar es que no se preocupen tanto (…) Es muy fácil criticar, es muy fácil señalar”, subrayó, no sin antes hacer un llamado a respetar la apariencia física de las demás personas.

