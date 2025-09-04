Causa de muerte de Dan Rivera, cuidador de Annabelle, es revelada: ¿la muñeca estaba presente?

Video De terror: muere famoso investigador paranormal mientras viajaba con la muñeca Annabelle

La oficina forense de Pensilvania reveló la causa de muerte de Dan Rivera, investigador paranormal que falleció el 13 de julio en medio de una gira en la que participaba la muñeca Annabelle, que presuntamente está poseída.

Este 4 de septiembre Francis Dutrow, forense del condado de Adams, informó que el deceso del hombre de 54 años está relacionado con problemas del "corazón y se dictaminó que fue natural".

PUBLICIDAD

Según People, el miembro de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica con sede en Connecticut, tenía antecedentes de "problemas cardíacos".

Dan Rivera murió en medio de una gira en la que participaba la muñeca Annabelle. Imagen Dan Rivera/Instagram

¿Annabelle tiene que ver con la muerte de Dan Rivera?

De acuerdo con los reportes, se confirmó que la muñeca presuntamente poseída "no estaba presente en la habitación al momento de su fallecimiento", declaró el forense.

El 13 de julio la Policía Estatal de Pensilvania informó que el cuerpo de Rivera fue encontrado en el hotel después de un evento en Gettysburg, Pensilvania, en el que se mostró la famosa muñeca Annabelle. Según los trabajadores del lugar, "no se observó nada inusual ni sospechoso".

El forense detalló que horas antes de su muerte, Dan mencionó a sus colegas que se "sentía enfermo", por lo cual había regresado a su habitación.

La muñeca Annabelle forma parte de la colección paranormal que juntó el matrimonio conformado por Ed y Lorraine Warren, fundadores de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica.

El objeto presuntamente "poseído por un demonio", está guardado en una caja de cristal "para contener la entidad espiritual maligna".

Annabelle y los Warren fueron parte de la inspiración de la saga 'The Conjuring', así como de las películas de 'Annabelle'.