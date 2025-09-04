Fenómenos Paranormales

Causa de muerte de Dan Rivera, cuidador de Annabelle, es revelada: ¿la muñeca estaba presente?

Dan Rivera falleció en medio de una gira en la que participaba la muñeca que presuntamente está "poseída por un demonio". El departamento forense de Pensilvania reveló la causa de muerte.

Por:
Univision
Video De terror: muere famoso investigador paranormal mientras viajaba con la muñeca Annabelle

La oficina forense de Pensilvania reveló la causa de muerte de Dan Rivera, investigador paranormal que falleció el 13 de julio en medio de una gira en la que participaba la muñeca Annabelle, que presuntamente está poseída.

Este 4 de septiembre Francis Dutrow, forense del condado de Adams, informó que el deceso del hombre de 54 años está relacionado con problemas del "corazón y se dictaminó que fue natural".

PUBLICIDAD

Según People, el miembro de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica con sede en Connecticut, tenía antecedentes de "problemas cardíacos".

Dan Rivera murió en medio de una gira en la que participaba la muñeca Annabelle.
Dan Rivera murió en medio de una gira en la que participaba la muñeca Annabelle.
Imagen Dan Rivera/Instagram

Más sobre Fenómenos Paranormales

De terror: muere famoso investigador paranormal mientras viajaba con la muñeca Annabelle
1:00

De terror: muere famoso investigador paranormal mientras viajaba con la muñeca Annabelle

Univision Famosos
Mhoni Vidente no fue la única: otra famosa clarividente hizo revelador vaticinio sobre papa Francisco
1:34

Mhoni Vidente no fue la única: otra famosa clarividente hizo revelador vaticinio sobre papa Francisco

Univision Famosos
¿Del más allá? Pati Chapoy recibe supuestas llamadas del celular de Daniel Bisogno tras su muerte
0:59

¿Del más allá? Pati Chapoy recibe supuestas llamadas del celular de Daniel Bisogno tras su muerte

Univision Famosos
Sandra Reyes de ‘Pedro El Escamoso’ ahora es hippie y tiene encuentros con seres extraterrestres
0:57

Sandra Reyes de ‘Pedro El Escamoso’ ahora es hippie y tiene encuentros con seres extraterrestres

Univision Famosos
Revelan si famosa vidente de TV que fue “poseída” murió por una “brujería”
1:04

Revelan si famosa vidente de TV que fue “poseída” murió por una “brujería”

Univision Famosos
Marlene Favela vivió fenómenos paranormales en 'El Maleficio': objetos que se mueven y más
1:54

Marlene Favela vivió fenómenos paranormales en 'El Maleficio': objetos que se mueven y más

Univision Famosos
Ariadne Díaz tuvo un sueño que le advirtió sobre la muerte de un ser querido
1:53

Ariadne Díaz tuvo un sueño que le advirtió sobre la muerte de un ser querido

Univision Famosos
Erika Buenfil asegura que puede ver y hablar con espíritus (incluso hay uno que vive en su casa)
2 mins

Erika Buenfil asegura que puede ver y hablar con espíritus (incluso hay uno que vive en su casa)

Univision Famosos
Erika Buenfil asegura que puede ver "fantasmas" en su casa
1:37

Erika Buenfil asegura que puede ver "fantasmas" en su casa

Univision Famosos
Cruces en la cama: los 'mensajes' que Vicente Fernández le manda a su familia desde el más allá
1:34

Cruces en la cama: los 'mensajes' que Vicente Fernández le manda a su familia desde el más allá

Univision Famosos

¿Annabelle tiene que ver con la muerte de Dan Rivera?

De acuerdo con los reportes, se confirmó que la muñeca presuntamente poseída "no estaba presente en la habitación al momento de su fallecimiento", declaró el forense.

El 13 de julio la Policía Estatal de Pensilvania informó que el cuerpo de Rivera fue encontrado en el hotel después de un evento en Gettysburg, Pensilvania, en el que se mostró la famosa muñeca Annabelle. Según los trabajadores del lugar, "no se observó nada inusual ni sospechoso".

El forense detalló que horas antes de su muerte, Dan mencionó a sus colegas que se "sentía enfermo", por lo cual había regresado a su habitación.

La muñeca Annabelle forma parte de la colección paranormal que juntó el matrimonio conformado por Ed y Lorraine Warren, fundadores de la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica.

El objeto presuntamente "poseído por un demonio", está guardado en una caja de cristal "para contener la entidad espiritual maligna".

Annabelle y los Warren fueron parte de la inspiración de la saga 'The Conjuring', así como de las películas de 'Annabelle'.


Relacionados:
Fenómenos ParanormalesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD