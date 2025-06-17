Famosa ‘influencer’ muere a manos de su esposo tras pelear en ‘live’: él falleció poco después

Video Así es el lugar donde le quitaron la vida a la 'influencer' Valeria Márquez

La ‘influencer’ estadounidense Zaria Khadejah, mejor conocida como ‘Dutchess Dior’, fue asesinada por su esposo, de acuerdo con The Mirror.

Shamarcus Jameal Carr, marido de la creadora de contenido, alegadamente le quitó la vida tras haber discutido con ella durante un ‘live’ en Facebook.

Momentos posteriores a presuntamente cometer el crimen, el hombre, quien en redes sociales se hacía llamar ‘The Frenchman’, arremetió contra sí mismo.

Zaria Khadejah, ‘Dutchess Dior’, habría muerto atacada por su esposo, Shamarcus Jameal Carr. Imagen Dutchess Dior/The Frenchman/Facebook

Autoridades investigan muerte de ‘Dutchess Dior’

En un comunicado, la Oficina de Investigaciones de Georgina (GBI, por sus siglas en inglés) indicó que sus agentes ya averiguan el fallecimiento de Zaria Khadejah, quien tenía 27 años.

Según su reporte, el 14 de junio, alrededor de las 21:30 horas (tiempo local), las fuerzas del orden acudieron a un domicilio en Twin City, del condado de Emanuel (Georgia) por “un altercado doméstico”.

Al llegar, los agentes “encontraron a Zaria inconsciente” y “posteriormente fue declarada muerta”, explican en el informe.

Aunque la dependencia no brinda detalles de lo sucedido, The Mirror da a conocer que presuntamente Shamarcus Jameal Carr, de 36 años, la “apuñaló” hasta que falleció.

En su escrito, las autoridades expusieron que el susodicho “no pudo ser localizado” de inmediato y que el automóvil de la víctima “también estaba desaparecido”, por lo que emitieron una alerta.

Poco después de las 11:00 p.m., se les notificó sobre la ubicación del coche. “La Oficina del Sheriff del Condado de Wayne encontró el vehículo e intentó detenerlo”.

“Shamarcus estaba dentro del auto y se disparó. Fue trasladado a un hospital local, donde posteriormente pereció a causa de sus heridas”, explicaron.

Tanto lo ocurrido a ‘Dutchess Dior’ como a ‘The Frenchman’ está bajo indagaciones independientes. La Oficina del Médico Forense del GBI completará una autopsia a Zaria.

¿Por qué pelearon ‘Dutchess Dior’ y su esposo?

The NC Beat asegura que en su transmisión, Zaria Khadejah y Shamarcus Jameal Carr se acusaron mutuamente de infidelidades, propagación de enfermedades de transmisión sexual, matrimonios en prisión y violencia, entre otras cosas.

El medio puntualiza que supuestamente, en un punto del desencuentro, él “agarró un cuchillo”, ante lo que ella le cuestionó: “¿Estás a punto de apuñalarme?”.

Antes de cortar el ‘en vivo’, él presuntamente la amenazó diciéndole “no lograrás salir por la puerta” y “juro que morirás”.