Influencer ‘Influencer’ atropella a su hijo de 2 años: él salió corriendo, pero ocurre "milagro" La ‘influencer’ de crianza, Kelly Hopton-Jones, vivió momentos de angustia tras atropellar a su hijo. El pequeño, de 23 meses, “salió corriendo” al garaje cuando su madre conducía el automóvil.



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La ‘influencer’ de crianza, Kelly Hopton-Jones, atropelló accidentalmente a su hijo de 2 años. De acuerdo con la creadora de contenido, el “trágico accidente” sucedió el miércoles 15 de abril en el garaje de su casa.

A través de Instagram, la ‘influencer’, de 36 años, denominó aquel día como “el peor” de su vida, ya que en cuestión de segundos, su hijo había resultado herido y “un verdadero milagro” lo tenía a salvo.

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“Ni siquiera puedo dejar que mi cerebro vaya completamente a lo diferente que esta situación podría ser ahora mismo (…) Los accidentes suceden y no dejo de pensar en lo que les diría a mis hijos un día si esto les pasara a ellos. Sería mucho más amable que las cosas que nos estamos diciendo a nosotros mismos ahora mismo”, escribió.

“Los accidentes suceden, y los únicos errores son los que no aprendemos. Estamos en el lado afortunado de un trágico accidente”, agregó.

¿Qué le pasó al hijo de la ‘influencer’?

De acuerdo con Kelly Hopton-Jones, el pequeño Henry había estado paseando en el garaje de su casa, pero de un momento a otro, su hijo salió corriendo.

“En cuestión de segundos, nuestro hijo fue atropellado por nuestro auto. Yo estaba manejando. Nuestros vecinos intervinieron de inmediato y se llevaron a Lily, y nosotros corrimos a la sala de emergencias”, declaró.

La ‘influencer’ acompañó su relato junto a una fotografía de Herry, quien aparece recuperándose en una cama del hospital, así como varias imágenes de ella sosteniendo su mano y mostrando su brazo vendado.

“Las radiografías de sus piernas, pecho y cuello son todas normales. La tomografía no muestra lesiones en sus órganos ni en la médula espinal. El examen neurológico ha sido tranquilizador, sin signos de lesión cerebral o deterioro”, contó.

“Él tiene fracturas en la pelvis que tardarán tiempo en sanar, así como algunas abrasiones. Lo que se queda grabado en mi es al doctor diciendo: ‘Él está herido, pero esto es algo de lo que se puede recuperar’. Un verdadero milagro”, subrayó.

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Sin dar más detalles sobre lo sucedido, Kelly Hopton-Jones señaló que su familia estaba “en shock”, pero “increíblemente agradecida”.

“Seguimos repitiéndolo en nuestra mente, tratando de entender cómo pudo haber pasado esto cuando estábamos ahí mismo. No tengo esa respuesta, pero sí sé que esto nos ha cambiado”, compartió.

“Es innegociable sostener o ir de la mano con niños pequeños cerca de vehículos. No asumas que saben o se quedarán donde los viste por última vez. Incluso, cuando no estás distraído. Incluso, cuando no tienes prisa, aún así puede suceder en un abrir y cerrar de ojos (un accidente). Lo estamos abrazando un poco más fuerte esta noche”, sentenció.